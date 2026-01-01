Déployez Overleaf en un clic.
Éditeur LaTeX collaboratif open source pour la rédaction scientifique, les articles de recherche et les documents techniques.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Overleaf
Overleaf est un éditeur LaTeX collaboratif basé sur navigateur, utilisé par des millions de chercheurs, d'universitaires et d'ingénieurs dans le monde entier. Il remplace les installations LaTeX locales par un environnement basé sur le cloud où les équipes peuvent rédiger, compiler et réviser des documents en temps réel — avec un support LaTeX complet incluant des packages personnalisés, BibTeX et les références croisées.
L'auto-hébergement d'Overleaf sur votre propre VPS permet de garder les recherches sensibles, les manuscrits propriétaires et les documents institutionnels entièrement sous votre contrôle. Vous bénéficiez de la même collaboration en temps réel et du même pipeline de compilation LaTeX riche que le service cloud, sans que les données ne quittent votre infrastructure ni ne nécessitent d'abonnements SaaS par siège.
Caractéristiques principales de Overleaf
Collaboration en temps réel
Plusieurs auteurs modifient simultanément le même document LaTeX, les modifications apparaissant instantanément pour tous les collaborateurs.
Compilation LaTeX complète
Compile des documents avec pdfLaTeX, XeLaTeX et LuaLaTeX, y compris la prise en charge des packages personnalisés, et des bibliographies BibTeX et Biber.
Historique des versions
Chaque version enregistrée d'un document est conservée, vous permettant de comparer les modifications et de restaurer n'importe quel état précédent de votre projet.
Vaste bibliothèque de modèles
Créez de nouveaux documents à partir d'une bibliothèque intégrée de modèles académiques, de revues, de thèses et de présentations sans configuration manuelle.
Suivi des modifications
Examinez et acceptez ou rejetez les modifications individuelles des collaborateurs, en suivant les flux de travail de révision utilisés dans l'édition universitaire.
Intégration Git
Poussez et tirez des projets depuis des dépôts Git, permettant des flux de travail d'édition locaux parallèlement à l'éditeur basé sur navigateur.
Pourquoi exécuter Overleaf sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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