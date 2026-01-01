Déployez OTOBO en un clic.
Système d'assistance et de gestion des tickets open source pour la gestion des services informatiques, le support client et l'automatisation des processus.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OTOBO
OTOBO est une plateforme de gestion de tickets et de services entièrement open-source et basée sur le web, issue de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Elle offre des capacités de centre d'assistance informatique de niveau entreprise — files d'attente de tickets, suivi des SLA, une base de connaissances/FAQ intégrée, des flux de travail ITSM et une CMDB — sans frais de licence ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. OTOBO prend en charge la communication multicanal via e-mail, téléphone et formulaires web, et est livré avec un moteur d'automatisation basé sur des règles qui gère le routage, les escalades et les notifications dès l'installation.
L'auto-hébergement d'OTOBO sur votre propre VPS place toutes les données de tickets, les dossiers clients et les rapports SLA sous votre contrôle. Ce modèle déploie la pile de production complète : l'application web OTOBO et le démon d'arrière-plan, MariaDB pour le stockage persistant, un nœud Elasticsearch dédié pour une recherche plein texte rapide sur tous les tickets, et Redis pour la mise en cache des sessions et les performances.
Caractéristiques principales de OTOBO
Gestion des tickets multicanal
Recevoir et gérer les tickets par e-mail, formulaires web et téléphone dans une file d'attente unifiée avec un historique d'audit complet et des conversations en fil de discussion.
SLA et escalade
Définissez des objectifs de réponse et de résolution par file d'attente ou par client, avec des règles d'escalade automatiques et des notifications aux agents à l'approche des échéances.
Base de connaissances intégrée
Publiez des articles de FAQ pour les clients externes et les agents internes, réduisant ainsi les tickets répétitifs et accélérant la résolution au premier contact.
Automatisation puissante
Utilisez les filtres PostMaster intégrés, les déclencheurs de tickets et les tâches de planification pour acheminer, répondre et fermer automatiquement les tickets sans intervention manuelle.
ITSM et CMDB
Étendez OTOBO avec le module ITSM pour gérer les éléments de configuration, les demandes de changement et les catalogues de services dans une CMDB structurée.
Recherche en texte intégral
L'intégration d'Elasticsearch offre une recherche instantanée parmi des millions de tickets, de notes et de pièces jointes, maintenant les temps de réponse des agents rapides à n'importe quelle échelle.
Pourquoi exécuter OTOBO sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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