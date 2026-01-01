Déployez OpenTTD en un clic.
Serveur de jeu multijoueur open-source pour le classique Transport Tycoon Deluxe, prenant en charge jusqu'à 255 joueurs simultanés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenTTD
OpenTTD est une réimplémentation gratuite et open-source de Transport Tycoon Deluxe, le jeu de simulation de transport emblématique. Exécuté en tant que serveur multijoueur dédié, il permet à jusqu'à 255 joueurs de construire et de s'affronter simultanément sur des réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aériens à travers des cartes générées de manière procédurale ou conçues à la main. Des décennies de développement communautaire ont ajouté de nouveaux types de cartes, des adversaires IA améliorés et un riche écosystème de packs de contenu NewGRF pour les véhicules, les industries et les styles de villes.
Héberger votre propre serveur OpenTTD sur un VPS vous donne un contrôle total sur les paramètres du jeu, les mods, l'accès des joueurs et la visibilité du serveur — que vous souhaitiez une partie privée avec des amis ou un serveur public répertorié et découvrable via le coordinateur de jeu OpenTTD.
Caractéristiques principales de OpenTTD
Support multijoueur massif
Hébergez jusqu'à 255 joueurs simultanés avec prise en charge intégrée des modes de jeu publics, sur invitation uniquement et protégés par mot de passe.
Prise en charge des mods NewGRF
Étendez votre serveur avec des packs de contenu NewGRF créés par la communauté qui ajoutent de nouveaux véhicules, industries, types de terrain et styles visuels.
Persistance des sauvegardes de jeu
Des intervalles de sauvegarde automatique configurables et un volume de données persistant protègent la progression du jeu et permettent une restauration facile à toute session antérieure.
Découverte de serveurs publics
S'enregistre automatiquement auprès du coordinateur de jeu OpenTTD afin que les joueurs du monde entier puissent trouver et rejoindre votre serveur depuis le navigateur de serveurs en jeu.
Gameplay classique revisité
Réimplémentation fidèle de Transport Tycoon Deluxe avec des décennies d'améliorations de gameplay, de nouveaux générateurs de cartes et des adversaires IA améliorés.
Pourquoi exécuter OpenTTD sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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