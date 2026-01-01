Déployez openrouteservice en un clic.
Moteur de routage auto-hébergé basé sur les données OpenStreetMap avec des API de directions, d'isochrones et de matrices pour les voitures, les vélos et les piétons.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec openrouteservice
openrouteservice est un moteur de routage open-source développé par HeiGIT qui transforme les données OpenStreetMap en directions prêtes à la production, en matrices temps-distance et en polygones d'accessibilité isochrones. Contrairement aux API de cartographie commerciales, il offre aux développeurs un back-end de routage gratuit et entièrement transparent avec des profils adaptés aux voitures, aux véhicules lourds, aux vélos, aux piétons et aux fauteuils roulants.
L'auto-hébergement d'openrouteservice sur votre propre VPS supprime la tarification par requête, les limites de débit et le partage de données avec des tiers. Vous contrôlez les régions et les profils chargés, vous gardez les coordonnées des clients privées, et vous pouvez étendre le moteur avec des extraits OSM personnalisés, des restrictions et des données d'élévation adaptées à votre application.
Caractéristiques principales de openrouteservice
API Itinéraires
Calculez des itinéraires point à point et multi-arrêts avec des instructions détaillées, des données de géométrie et d'élévation pour plusieurs profils de transport.
Accessibilité isochrone
Générer des polygones basés sur le temps ou la distance, montrant exactement jusqu'où un utilisateur peut voyager depuis n'importe quelle origine dans un budget donné.
Calculs matriciels
Calculer les temps de trajet et les distances de plusieurs à plusieurs en une seule requête, idéal pour la logistique, la répartition et l'optimisation des zones de livraison.
Profils de transport multiples
Fourni avec des profils optimisés pour les voitures, les poids lourds, les vélos, les piétons et les fauteuils roulants, chacun respectant les règles et restrictions d'accès d'OSM.
Propulsé par OpenStreetMap
Chargez n'importe quel extrait OSM PBF de Geofabrik ou de votre propre source pour offrir un routage entièrement autonome pour les régions dont vous avez réellement besoin.
OpenAPI et Swagger UI
L'API REST conforme aux normes, avec documentation Swagger intégrée, facilite l'intégration du routage dans les applications web, mobiles et backend.
Pourquoi exécuter openrouteservice sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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