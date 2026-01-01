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Pastebin auto-hébergé propulsé par Git pour le partage d'extraits de code avec coloration syntaxique et historique complet des versions.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Opengist

Opengist est un pastebin auto-hébergé qui stocke chaque extrait en tant que véritable dépôt Git. Contrairement aux outils de collage basés sur des bases de données, chaque gist est entièrement clonable — les utilisateurs peuvent pousser des mises à jour, consulter l'historique complet des commits et collaborer via des commandes Git standard sur HTTP ou SSH. Une interface web épurée offre la coloration syntaxique, la recherche en texte intégral et des modes de visibilité public, privé et non répertorié pour chaque extrait.

Héberger Opengist sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos extraits de code et de vos collages sans les partager avec des services tiers. SQLite est utilisé par défaut sans nécessiter de conteneur de base de données supplémentaire. Le premier utilisateur à s'inscrire devient l'administrateur avec accès aux paramètres de l'instance et à la gestion des utilisateurs.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Opengist

Stockage basé sur Git

Chaque extrait est stocké comme un véritable dépôt Git, offrant un historique des versions, des différences et un accès de clonage HTTP ou SSH prêt à l'emploi.

Coloration syntaxique

Prend en charge des centaines de langues avec détection automatique et priorité manuelle pour une coloration syntaxique précise de tout extrait de code ou fichier de configuration.

Contrôles de visibilité

Définissez des gists individuels comme publics, privés ou non répertoriés pour contrôler précisément qui peut découvrir et consulter vos extraits.

Recherche en texte intégral

Recherchez parmi tous les gists par contenu, nom de fichier ou langage en utilisant l'index Bleve intégré — aucun moteur de recherche externe n'est requis.

Connexion OAuth

Connectez-vous avec GitHub, GitLab, Gitea, ou tout fournisseur compatible OIDC au lieu de gérer un compte local distinct.

Extraits intégrables

Intégrez n'importe quel gist dans des pages externes avec une balise de script générée qui affiche du code en direct, avec coloration syntaxique, en ligne.

Pourquoi exécuter Opengist sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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