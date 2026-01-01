Déployez OpenEMR en un clic.
Dossiers de santé électroniques open-source et système de gestion de cabinet médical utilisé par les cliniques et les professionnels de la santé du monde entier.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenEMR
OpenEMR est le système de dossiers médicaux électroniques (DME) et de gestion de cabinet médical open-source le plus largement adopté au monde. Conçu pour les petites cliniques comme pour les grandes organisations de soins de santé, il offre une suite complète d'outils pour l'enregistrement des patients, la documentation clinique, la planification, la facturation et le reporting — le tout au sein d'une seule plateforme auto-hébergée.
L'auto-hébergement d'OpenEMR sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données sensibles des patients, garantissant la conformité avec les réglementations de confidentialité et conservant les dossiers médicaux sur une infrastructure que vous possédez. Sans frais de licence par utilisateur et avec une communauté mondiale active, OpenEMR est une alternative éprouvée aux systèmes de DME propriétaires coûteux.
Caractéristiques principales de OpenEMR
Gestion des dossiers patients
Stocker et récupérer les dossiers patients complets, y compris les données démographiques, l'historique médical, les résultats de laboratoire, les ordonnances et les notes cliniques, dans un dossier structuré.
Prise de rendez-vous
Gérez les calendriers des prestataires, les rendez-vous des patients et les visites récurrentes avec un planificateur multi-ressources qui gère plusieurs praticiens et lieux.
Facturation et codage
Générer des demandes d'indemnisation avec prise en charge du codage CIM-10 et CPT, suivre les paiements et gérer les remises pour réduire les frais administratifs de facturation.
Aide à la décision clinique
Faire remonter les avertissements d'interactions médicamenteuses, les alertes d'allergies et les rappels de soins préventifs au point de service pour soutenir des décisions cliniques plus sûres.
Prescription électronique et laboratoires
Envoyer les ordonnances électroniquement aux pharmacies et recevoir les résultats de laboratoire structurés directement dans les dossiers des patients sans ressaisie manuelle.
Pourquoi exécuter OpenEMR sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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