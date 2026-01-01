Déployez OpenCloud en un clic.
Plateforme open source de synchronisation, de partage et de collaboration de fichiers — une alternative souveraine à Nextcloud et Google Drive.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenCloud
OpenCloud est une plateforme open source moderne pour la synchronisation de fichiers, le partage et la collaboration d'équipe. Conçue en Go pour des performances optimales et une empreinte minimale en ressources, elle offre une expérience de stockage cloud privé sans dépendre de services tiers ou d'infrastructures de fournisseurs. Contrairement aux solutions de synchronisation de fichiers héritées, OpenCloud intègre un fournisseur d'identité intégré, ce qui lui permet de fonctionner comme un conteneur unique sans nécessiter de base de données externe ou de serveur LDAP.
L'auto-hébergement d'OpenCloud sur votre propre VPS vous confère une souveraineté totale sur vos fichiers et vos données de collaboration. Documents, photos, dossiers partagés et comptes d'utilisateurs restent tous sur l'infrastructure que vous contrôlez — sans limites de stockage imposées par la plateforme et sans abonnement lié à l'accès à vos données.
Caractéristiques principales de OpenCloud
Déploiement mono-conteneur
La gestion d'identité intégrée signifie qu'OpenCloud se déploie en un seul conteneur, sans nécessiter de base de données externe ni de serveur LDAP.
Synchronisation et partage de fichiers
Synchronisez les fichiers entre les clients de bureau et mobiles, et partagez des dossiers ou des fichiers individuels avec des contrôles d'autorisation granulaires.
Accès WebDAV et CalDAV
Montez votre stockage en tant que lecteur réseau via WebDAV et gérez les calendriers et les contacts via les protocoles CalDAV et CardDAV.
Clients de bureau et mobiles
Les clients de synchronisation officiels pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android gardent les fichiers disponibles sur tous vos appareils.
Intégration de Collabora Office
Ajoutez Collabora Online pour activer l'édition basée sur le navigateur de documents, de feuilles de calcul et de présentations sans quitter votre gestionnaire de fichiers.
Politiques de mot de passe granulaires
Appliquer une longueur minimale, des exigences de classe de caractères et une liste de mots de passe interdits pour répondre aux normes de sécurité de l'organisation.
Pourquoi exécuter OpenCloud sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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