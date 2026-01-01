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Plateforme de gestion de secrets open-source pour stocker en toute sécurité les clés API, les mots de passe, les certificats et d'autres données sensibles.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenBao

OpenBao est un fork open source communautaire de HashiCorp Vault, conçu pour offrir une gestion sécurisée et centralisée des secrets pour les équipes et les applications. Il vous permet de stocker, d'accéder et de faire pivoter des secrets dynamiques, des clés de chiffrement et des identifiants via une API unifiée sans disperser les données sensibles dans des fichiers de configuration ou des variables d'environnement.

L'auto-hébergement d'OpenBao sur votre propre VPS signifie que vos secrets ne quittent jamais votre infrastructure — il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et aucun risque qu'un fournisseur SaaS accède à vos identifiants. Vous bénéficiez de l'ensemble complet des fonctionnalités compatibles avec Vault sous votre contrôle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenBao

Secrets dynamiques

Générer des identifiants éphémères à la demande pour les bases de données et les fournisseurs de services cloud, révoqués automatiquement lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Stockage clé-valeur chiffré

Stockez des secrets arbitraires au repos avec le chiffrement AES-256-GCM afin que les valeurs sensibles ne soient jamais exposées sur le disque.

Contrôle d'accès granulaire

Définir des règles d'accès basées sur des politiques qui restreignent les services et les utilisateurs autorisés à lire, écrire ou lister des chemins secrets spécifiques.

Plusieurs méthodes d'authentification

Authentifiez les applications et les utilisateurs via des jetons, userpass, AppRole, LDAP, JWT et d'autres méthodes sans modifier votre flux de travail.

Journalisation d'audit complète

Chaque requête et réponse est enregistrée dans des journaux d'audit infalsifiables, vous offrant une piste complète pour la conformité et la réponse aux incidents.

API HTTP et CLI

Intégrez la récupération des secrets dans n'importe quel langage ou pipeline à l'aide de l'API REST ou de l'interface de ligne de commande bao multiplateforme.

Pourquoi exécuter OpenBao sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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