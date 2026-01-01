Déployez OpenBao en un clic.
Plateforme de gestion de secrets open-source pour stocker en toute sécurité les clés API, les mots de passe, les certificats et d'autres données sensibles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenBao
OpenBao est un fork open source communautaire de HashiCorp Vault, conçu pour offrir une gestion sécurisée et centralisée des secrets pour les équipes et les applications. Il vous permet de stocker, d'accéder et de faire pivoter des secrets dynamiques, des clés de chiffrement et des identifiants via une API unifiée sans disperser les données sensibles dans des fichiers de configuration ou des variables d'environnement.
L'auto-hébergement d'OpenBao sur votre propre VPS signifie que vos secrets ne quittent jamais votre infrastructure — il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et aucun risque qu'un fournisseur SaaS accède à vos identifiants. Vous bénéficiez de l'ensemble complet des fonctionnalités compatibles avec Vault sous votre contrôle.
Caractéristiques principales de OpenBao
Secrets dynamiques
Générer des identifiants éphémères à la demande pour les bases de données et les fournisseurs de services cloud, révoqués automatiquement lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.
Stockage clé-valeur chiffré
Stockez des secrets arbitraires au repos avec le chiffrement AES-256-GCM afin que les valeurs sensibles ne soient jamais exposées sur le disque.
Contrôle d'accès granulaire
Définir des règles d'accès basées sur des politiques qui restreignent les services et les utilisateurs autorisés à lire, écrire ou lister des chemins secrets spécifiques.
Plusieurs méthodes d'authentification
Authentifiez les applications et les utilisateurs via des jetons, userpass, AppRole, LDAP, JWT et d'autres méthodes sans modifier votre flux de travail.
Journalisation d'audit complète
Chaque requête et réponse est enregistrée dans des journaux d'audit infalsifiables, vous offrant une piste complète pour la conformité et la réponse aux incidents.
API HTTP et CLI
Intégrez la récupération des secrets dans n'importe quel langage ou pipeline à l'aide de l'API REST ou de l'interface de ligne de commande bao multiplateforme.
Pourquoi exécuter OpenBao sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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