Déployez un POS Open Source en un clic.
Système de point de vente en ligne pour les magasins de détail avec gestion des stocks, gestion de la clientèle et rapports de vente.
Sélectionnez un forfait VPS pour Open Source POS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open Source POS
Open Source POS est un point de vente basé sur PHP et accessible via le web, conçu pour les petits commerces de détail, les cafés et les entreprises de services qui ont besoin d'un système de caisse complet sans frais SaaS par terminal. L'interface basée sur navigateur fonctionne sur n'importe quelle tablette, ordinateur portable ou PC de comptoir, de sorte que le même backend gère le paiement, les mises à jour d'inventaire et les rapports depuis n'importe quel appareil sur le réseau local.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde les dossiers clients, l'historique des ventes et les données de prix sur une infrastructure que vous contrôlez — sans abonnement mensuel, sans pourcentage de transaction et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données MariaDB incluse est provisionnée automatiquement et persistée dans des volumes nommés pour des mises à niveau sécurisées.
Caractéristiques principales de Open Source POS
Caisse de vente au détail
Traitez les ventes, les retours et les mises de côté avec la lecture de codes-barres, la recherche d'articles et des reçus personnalisables imprimés sur des imprimantes thermiques standard.
Suivi des stocks
Suivez les niveaux de stock, définissez des seuils de réapprovisionnement et gérez les fournisseurs pour plusieurs catégories d'articles avec des ajustements automatiques à chaque vente.
Gestion des clients
Maintenir une base de données clients avec l'historique des achats, les points de fidélité, les soldes de crédit en magasin et les niveaux de prix par client.
Rapports de ventes
Générer des rapports détaillés sur les ventes, les taxes, les paiements, les bénéfices et les remises sur des plages de dates configurables et des filtres d'employés.
Comptes employés
Créez des identifiants individuels pour les employés avec des autorisations basées sur les rôles afin de séparer l'accès des caissiers, des managers et aux rapports sur un terminal partagé.
Taxes multi-devises
Configurez plusieurs taux de taxe, devises et méthodes de paiement afin de correspondre aux règles de vente au détail locales et aux préférences de paiement des clients.
Pourquoi exécuter Open Source POS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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