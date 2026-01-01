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Archivage d'e-mails open source de niveau conformité pour Gmail, Microsoft 365, IMAP et les importations PST avec recherche en texte intégral.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Open Archiver

Open Archiver est une plateforme d'archivage d'e-mails auto-hébergée et conforme aux normes, qui ingère les messages de Gmail, Microsoft 365, des serveurs IMAP génériques et des fichiers PST ou MBOX en masse dans une archive locale inviolable. Les e-mails sont stockés au format standard .eml, dédupliqués, chiffrés au repos et indexés par Meilisearch avec Apache Tika qui analyse les pièces jointes, de sorte que chaque mot contenu dans les PDF, les documents Word et les feuilles de calcul devient instantanément consultable.

L'auto-hébergement d'Open Archiver conserve chaque message, pièce jointe et journal d'accès sur votre propre infrastructure tout en répondant aux exigences de rétention, de conservation légale et d'audit sur lesquelles s'appuient les industries réglementées. Les hachages de fichiers détectent les altérations, les politiques de rétention automatisent la gestion du cycle de vie, et une piste d'audit immuable enregistre chaque accès.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Open Archiver

Ingestion universelle d'e-mails

Connectez-vous à Gmail, Microsoft 365, aux boîtes aux lettres IMAP génériques, aux archives PST, aux fichiers MBOX ou aux exportations .eml compressées pour des migrations uniques et une synchronisation continue en temps réel.

Rechercher dans les pièces jointes

Meilisearch indexe chaque corps d'e-mail tandis qu'Apache Tika extrait le texte des PDF, DOCX, XLSX et d'autres pièces jointes, de sorte que les recherches atteignent l'intérieur des documents.

Stockage inviolable

Chaque e-mail et pièce jointe archivés sont hachés lors de l'ingestion, chiffrés au repos et vérifiés avec un rapport d'intégrité afin que toute modification soit immédiatement détectée.

Conservation et piste d'audit

Les politiques de rétention granulaires automatisent la gestion du cycle de vie tandis qu'un journal d'audit immuable enregistre qui a accédé à quels messages et quand pour les rapports de conformité.

Stockage enfichable

Stockez les e-mails archivés sur le système de fichiers VPS local ou sur tout backend de stockage d'objets compatible S3, tel que AWS S3 ou MinIO, sans modifier le déploiement.

Reconstruction de fil

La découverte de conversations regroupe les réponses et les transferts en fils de discussion complets afin que les enquêteurs puissent examiner le contexte complet de tout message en une seule vue.

Pourquoi exécuter Open Archiver sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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