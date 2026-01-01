Déployez Open Archiver en un clic.
Archivage d'e-mails open source de niveau conformité pour Gmail, Microsoft 365, IMAP et les importations PST avec recherche en texte intégral.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open Archiver
Open Archiver est une plateforme d'archivage d'e-mails auto-hébergée et conforme aux normes, qui ingère les messages de Gmail, Microsoft 365, des serveurs IMAP génériques et des fichiers PST ou MBOX en masse dans une archive locale inviolable. Les e-mails sont stockés au format standard .eml, dédupliqués, chiffrés au repos et indexés par Meilisearch avec Apache Tika qui analyse les pièces jointes, de sorte que chaque mot contenu dans les PDF, les documents Word et les feuilles de calcul devient instantanément consultable.
L'auto-hébergement d'Open Archiver conserve chaque message, pièce jointe et journal d'accès sur votre propre infrastructure tout en répondant aux exigences de rétention, de conservation légale et d'audit sur lesquelles s'appuient les industries réglementées. Les hachages de fichiers détectent les altérations, les politiques de rétention automatisent la gestion du cycle de vie, et une piste d'audit immuable enregistre chaque accès.
Caractéristiques principales de Open Archiver
Ingestion universelle d'e-mails
Connectez-vous à Gmail, Microsoft 365, aux boîtes aux lettres IMAP génériques, aux archives PST, aux fichiers MBOX ou aux exportations .eml compressées pour des migrations uniques et une synchronisation continue en temps réel.
Rechercher dans les pièces jointes
Meilisearch indexe chaque corps d'e-mail tandis qu'Apache Tika extrait le texte des PDF, DOCX, XLSX et d'autres pièces jointes, de sorte que les recherches atteignent l'intérieur des documents.
Stockage inviolable
Chaque e-mail et pièce jointe archivés sont hachés lors de l'ingestion, chiffrés au repos et vérifiés avec un rapport d'intégrité afin que toute modification soit immédiatement détectée.
Conservation et piste d'audit
Les politiques de rétention granulaires automatisent la gestion du cycle de vie tandis qu'un journal d'audit immuable enregistre qui a accédé à quels messages et quand pour les rapports de conformité.
Stockage enfichable
Stockez les e-mails archivés sur le système de fichiers VPS local ou sur tout backend de stockage d'objets compatible S3, tel que AWS S3 ou MinIO, sans modifier le déploiement.
Reconstruction de fil
La découverte de conversations regroupe les réponses et les transferts en fils de discussion complets afin que les enquêteurs puissent examiner le contexte complet de tout message en une seule vue.
Pourquoi exécuter Open Archiver sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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