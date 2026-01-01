Open Archiver est une plateforme d'archivage d'e-mails auto-hébergée et conforme aux normes, qui ingère les messages de Gmail, Microsoft 365, des serveurs IMAP génériques et des fichiers PST ou MBOX en masse dans une archive locale inviolable. Les e-mails sont stockés au format standard .eml, dédupliqués, chiffrés au repos et indexés par Meilisearch avec Apache Tika qui analyse les pièces jointes, de sorte que chaque mot contenu dans les PDF, les documents Word et les feuilles de calcul devient instantanément consultable.

L'auto-hébergement d'Open Archiver conserve chaque message, pièce jointe et journal d'accès sur votre propre infrastructure tout en répondant aux exigences de rétention, de conservation légale et d'audit sur lesquelles s'appuient les industries réglementées. Les hachages de fichiers détectent les altérations, les politiques de rétention automatisent la gestion du cycle de vie, et une piste d'audit immuable enregistre chaque accès.