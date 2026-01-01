Déployez OmniTools avec une installation en un clic.
Suite d'utilitaires web auto-hébergée avec plus de 80 outils pour l'édition d'images, la manipulation de PDF, la conversion vidéo et la transformation de données.
Sélectionnez un forfait VPS pour OmniTools
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OmniTools
OmniTools regroupe plus de 80 utilitaires basés sur le navigateur dans une seule application auto-hébergée, éliminant le besoin de visiter plusieurs sites de conversion en ligne dispersés. Retouche d'images, fusion de PDF, découpe vidéo, formatage JSON, génération de codes QR, et bien plus encore sont tous disponibles depuis une interface cohérente unique, sans limites de taille de fichier ni abonnements premium.
Puisque tout le traitement s'effectue directement dans le navigateur, aucun fichier n'est jamais envoyé au serveur. L'auto-hébergement d'OmniTools signifie que les documents sensibles restent sur votre réseau, votre équipe dispose d'un outil propre et sans publicité accessible depuis n'importe quel appareil, et vous éliminez les risques de confidentialité liés aux sites web de conversion publics.
Caractéristiques principales de OmniTools
Traitement côté navigateur
Toutes les opérations de fichiers s'exécutent localement dans le navigateur — rien n'est téléchargé sur le serveur, ce qui garantit la confidentialité des documents sensibles.
Outils d'image et PDF
Redimensionnez, convertissez et compressez des images ; fusionnez, divisez et annotez des PDF sans installer de logiciel de bureau.
Utilitaires vidéo et audio
Rogner des vidéos, extraire des pistes audio et convertir au format GIF directement dans le navigateur.
Outils de données pour développeurs
Formater du JSON, convertir entre CSV et JSON, valider du XML, et encoder ou décoder des URL au même endroit.
Sans publicité ni accès payant
L'auto-hébergement offre une interface épurée et sans distraction, avec plus de 80 outils entièrement disponibles sans frais supplémentaires.
Pourquoi exécuter OmniTools sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.