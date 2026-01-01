Déployez OliveTin en un clic.
Interface utilisateur web légère et auto-hébergée qui expose des commandes shell prédéfinies sous forme de boutons sécurisés à exécuter en un clic.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OliveTin
OliveTin est un petit service Go auto-hébergé qui transforme des commandes shell prédéfinies en boutons sûrs et cliquables dans une interface utilisateur web. L'administrateur décrit chaque action dans un fichier de configuration YAML — nom, icône, commande, arguments optionnels, boîte de dialogue de confirmation optionnelle — et OliveTin les affiche sous forme de tableau de bord ordonné que toute personne ayant accès peut invoquer sans toucher à un terminal.
L'auto-hébergement d'OliveTin sur votre propre VPS offre aux membres du foyer non-techniques, aux coéquipiers juniors ou aux écrans tactiles de type borne un sous-ensemble contrôlé d'opérations qu'ils peuvent exécuter en toute sécurité — redémarrer un service bloqué, envoyer un paquet wake-on-lan, actualiser une bibliothèque Plex, lancer une sauvegarde — sans avoir à fournir des identifiants SSH ou à exposer l'exécution arbitraire de commandes. Étant donné qu'OliveTin n'exécute que les commandes que vous avez explicitement déclarées, le rayon d'action reste limité par la configuration YAML.
Caractéristiques principales de OliveTin
Actions définies par YAML
Décrivez chaque commande shell dans le fichier de configuration OliveTin avec un titre, une icône, des arguments optionnels et un comportement d'exécution pour afficher un tableau de bord soigné.
UI optimisée pour le tactile
Application monopage réactive conçue pour les téléphones, les tablettes et les écrans tactiles muraux — idéale pour les automatisations domestiques de type borne interactive.
Arguments et champs de saisie déroulants
Transformez les commandes complexes en listes déroulantes, champs de texte ou commutateurs à cases à cocher afin que les utilisateurs non techniques les invoquent avec les bons paramètres à chaque fois.
Boîtes de dialogue de confirmation
Marquez les actions sensibles avec des confirmations obligatoires afin que les commandes dangereuses nécessitent un clic supplémentaire avant leur exécution.
Faible empreinte de ressources
Un seul binaire Go utilise seulement quelques Mo de RAM et un CPU minimal, idéal pour être placé sur un VPS à côté de services auto-hébergés plus lourds.
Webhook et API
Déclenchez des actions en externe via des webhooks HTTP ou l'API REST pour intégrer OliveTin dans des automatisations, des scripts et des concentrateurs domotiques.
Pourquoi exécuter OliveTin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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