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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OHDSI Atlas

OHDSI Atlas est le standard communautaire ouvert pour la conduite de recherches observationnelles sur des données de santé au niveau du patient converties au modèle de données commun OMOP. Les chercheurs l'utilisent pour construire des cohortes de patients, explorer des vocabulaires médicaux standardisés, concevoir des études d'estimation d'effets au niveau de la population et caractériser l'histoire naturelle des maladies sans écrire de SQL.

L'auto-hébergement d'Atlas sur votre propre VPS offre un contrôle total sur les conceptions d'études, les définitions de cohortes et les ensembles de résultats, tout en étant livré préchargé avec le CDM OMOP synthétique Eunomia afin que vous puissiez explorer le flux de travail immédiatement. Le back-end WebAPI et la base de données PostgreSQL inclus permettent à chaque fonctionnalité d'Atlas de fonctionner immédiatement, sans nécessiter de configuration d'entrepôt de données séparée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OHDSI Atlas

OMOP CDM Statistiques

Exécuter des définitions de cohortes, des caractérisations et des études au niveau de la population sur n'importe quelle base de données convertie au modèle de données commun OMOP V5.

Explorateur de vocabulaire

Recherchez SNOMED, RxNorm, LOINC et d'autres vocabulaires médicaux standard pour créer des ensembles de concepts qui se traduisent proprement d'une source de données à l'autre.

Générateur de cohortes

Définir des populations de patients avec un générateur visuel en utilisant des critères d'inclusion, des expositions aux médicaments et des occurrences de conditions sans écrire de SQL.

Données de démonstration Eunomia

Livré préchargé avec l'ensemble de données synthétiques OHDSI Eunomia afin que la génération de cohortes, la caractérisation et les rapports Achilles fonctionnent immédiatement.

Backend WebAPI

Le service WebAPI Spring Boot intégré expose l'API REST OHDSI complète pour un accès programmatique depuis R, Python et d'autres clients d'analyse.

Standard communautaire ouvert

Rejoint un réseau mondial de chercheurs appliquant les mêmes méthodes sur plus d'un milliard de dossiers patients auprès de partenaires universitaires et industriels.

Pourquoi exécuter OHDSI Atlas sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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