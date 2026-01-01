Déployez OHDSI Atlas en un clic.
Plateforme web open source pour la recherche en santé observationnelle basée sur le modèle de données commun OMOP.
Sélectionnez un forfait VPS pour OHDSI Atlas
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OHDSI Atlas
OHDSI Atlas est le standard communautaire ouvert pour la conduite de recherches observationnelles sur des données de santé au niveau du patient converties au modèle de données commun OMOP. Les chercheurs l'utilisent pour construire des cohortes de patients, explorer des vocabulaires médicaux standardisés, concevoir des études d'estimation d'effets au niveau de la population et caractériser l'histoire naturelle des maladies sans écrire de SQL.
L'auto-hébergement d'Atlas sur votre propre VPS offre un contrôle total sur les conceptions d'études, les définitions de cohortes et les ensembles de résultats, tout en étant livré préchargé avec le CDM OMOP synthétique Eunomia afin que vous puissiez explorer le flux de travail immédiatement. Le back-end WebAPI et la base de données PostgreSQL inclus permettent à chaque fonctionnalité d'Atlas de fonctionner immédiatement, sans nécessiter de configuration d'entrepôt de données séparée.
Caractéristiques principales de OHDSI Atlas
OMOP CDM Statistiques
Exécuter des définitions de cohortes, des caractérisations et des études au niveau de la population sur n'importe quelle base de données convertie au modèle de données commun OMOP V5.
Explorateur de vocabulaire
Recherchez SNOMED, RxNorm, LOINC et d'autres vocabulaires médicaux standard pour créer des ensembles de concepts qui se traduisent proprement d'une source de données à l'autre.
Générateur de cohortes
Définir des populations de patients avec un générateur visuel en utilisant des critères d'inclusion, des expositions aux médicaments et des occurrences de conditions sans écrire de SQL.
Données de démonstration Eunomia
Livré préchargé avec l'ensemble de données synthétiques OHDSI Eunomia afin que la génération de cohortes, la caractérisation et les rapports Achilles fonctionnent immédiatement.
Backend WebAPI
Le service WebAPI Spring Boot intégré expose l'API REST OHDSI complète pour un accès programmatique depuis R, Python et d'autres clients d'analyse.
Standard communautaire ouvert
Rejoint un réseau mondial de chercheurs appliquant les mêmes méthodes sur plus d'un milliard de dossiers patients auprès de partenaires universitaires et industriels.
Pourquoi exécuter OHDSI Atlas sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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