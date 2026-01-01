Déployez Odoo en un clic.
Suite ERP et CRM open source couvrant les ventes, la comptabilité, les stocks, le commerce électronique, et plus encore sur une seule plateforme intégrée.
Sélectionnez un forfait VPS pour Odoo
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Odoo
Odoo est une suite complète de gestion d'entreprise open source utilisée par plus de 10 millions d'utilisateurs dans 120 pays. Sa conception modulaire vous permet de commencer avec les applications dont vous avez besoin — CRM, comptabilité, inventaire, e-commerce ou gestion de projet — et de vous développer à mesure que votre entreprise grandit, le tout à partir d'une interface unifiée unique.
L'auto-hébergement d'Odoo sur votre VPS élimine les coûts d'abonnement par utilisateur, maintient toutes vos données commerciales sous votre contrôle et vous donne la liberté d'installer des modules et des intégrations personnalisés sans restrictions. Ce modèle inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable.
Caractéristiques principales de Odoo
CRM et Ventes intégrés
Suivez les prospects, gérez les pipelines et automatisez les suivis dans un CRM qui se connecte directement à la facturation et à l'inventaire.
E-commerce intégré
Lancez une boutique en ligne avec un créateur de sites web par glisser-déposer, un catalogue de produits et des intégrations de passerelles de paiement.
Comptabilité et Facturation
Gérez la facturation multidevises, la conformité fiscale et le rapprochement bancaire sans outil comptable séparé.
Inventaire et Fabrication
Gérer les stocks dans plusieurs entrepôts, exécuter des flux de travail MRP et suivre la production avec prise en charge du scan de codes-barres.
Boutique d'applications modulaire
Choisissez parmi plus de 30 000 modules tiers pour étendre Odoo avec des flux de travail et des intégrations spécifiques à l'industrie.
Pourquoi exécuter Odoo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.