Déployez OctoBot en un clic.
Bot de trading crypto open-source pour automatiser les stratégies d'IA, de grille, de DCA et de TradingView sur plus de 15 plateformes d'échange.
Sélectionnez un forfait VPS pour OctoBot
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OctoBot
OctoBot est un bot de trading de cryptomonnaies gratuit et open-source qui se connecte à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, et plus de 15 autres exchanges via une interface web unique. Il prend en charge le trading en grille, le dollar-cost averaging, le market making, les stratégies basées sur l'IA, l'automatisation des webhooks TradingView, et un moteur de backtesting entièrement scriptable pour affiner les configurations par rapport aux données historiques du marché.
L'auto-hébergement d'OctoBot sur votre propre VPS maintient chaque clé API, profil et historique de transactions sous votre contrôle direct, sans couche de garde entre vous et l'exchange. L'interface utilisateur du navigateur fonctionne 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS afin que les stratégies continuent de s'exécuter même lorsque votre machine locale est hors ligne, et le système de plugins tentacles vous permet d'étendre le bot avec des signaux ou des interfaces personnalisés sans toucher à l'image amont.
Caractéristiques principales de OctoBot
Prise en charge de plus de 15 échanges
Connectez-vous à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, et à de nombreux autres exchanges spot et futures à partir d'un seul déploiement.
Plusieurs types de stratégies
Exécutez le trading en grille, le DCA, la tenue de marché, l'arbitrage, les signaux pilotés par l'IA et les stratégies de webhook TradingView côte à côte dans des profils indépendants.
Automatisation TradingView
Recevez les alertes TradingView directement dans OctoBot pour déclencher des transactions à partir de vos indicateurs Pine Script préférés sans services intermédiaires.
Moteur de rétrotest
Simulez des stratégies sur des données de marché historiques avec des rapports de performance détaillés avant de risquer du capital sur un marché en direct.
Système d'extension Tentacles
Étendez OctoBot avec des tentacules communautaires pour de nouvelles stratégies, des échanges et des interfaces, ou écrivez les vôtres sans forker le projet.
Alertes Telegram et web
Surveillez le portefeuille et l'activité de trading depuis le tableau de bord web intégré ou envoyez des notifications en direct sur Telegram pour un contrôle en déplacement.
Pourquoi exécuter OctoBot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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