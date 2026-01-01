Deploy ntfy in one click installation.
Lightweight self-hosted push notification server — send alerts to any device with a single HTTP request, no SDK or account needed.
Sélectionnez un forfait VPS pour ntfy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ntfy
ntfy is a simple, open-source push notification service that turns a plain HTTP POST into an instant alert on your phone, desktop, or browser. There are no accounts to create, no SDKs to install, and no complex integrations — just publish a message to a topic URL and subscribed clients receive it immediately via the official Android, iOS, or web app.
Self-hosting ntfy on your VPS removes rate limits, eliminates data collection, and makes every script, cron job, and self-hosted application on your infrastructure observable with a single curl command — no dependency on commercial push services that can change pricing or terms.
Caractéristiques principales de ntfy
Simple HTTP API
Send a notification with a single curl command — no SDK, library, or account registration required, making integration trivially easy from any language or tool.
Topic-Based Routing
Organize alerts by topic so different scripts, apps, and automations publish to separate channels and subscribers receive only what they care about.
Mobile and Web Apps
Official Android and iOS apps deliver push notifications instantly, while built-in web push support means you can receive alerts in any browser without an app.
Rich Notification Options
Set titles, priorities, emoji tags, action buttons, and file attachments so every alert carries the context needed to act without opening a dashboard.
Access Control
Protect topics with per-user read/write permissions and optional authentication, keeping private alerts away from unauthorized subscribers.
Pourquoi exécuter ntfy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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