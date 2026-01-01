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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec NSQ

NSQ est une plateforme de messagerie distribuée en temps réel initialement développée chez Bitly pour gérer des milliards de messages par jour. Contrairement aux courtiers traditionnels, NSQ fonctionne comme un cluster décentralisé de petits démons — il n'y a pas de goulot d'étranglement de courtier unique, pas de nœud maître et pas d'état partagé — ainsi les producteurs et les consommateurs peuvent évoluer horizontalement sans reconfiguration.

L'auto-hébergement de NSQ sur votre propre VPS maintient les flux d'événements à volume élevé, la télémétrie et les pipelines de tâches asynchrones au sein de votre infrastructure, sans frais par message et sans limitation de service géré. L'interface d'administration web intégrée offre une visibilité en temps réel sur les sujets, les canaux et les débits de messages, tandis que le service de découverte lookupd élimine le besoin d'adresses de courtiers codées en dur à travers votre parc.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de NSQ

Topologie décentralisée

Exécutez les démons nsqd co-localisés avec les producteurs et utilisez nsqlookupd pour la découverte — pas de point de défaillance unique et pas de courtier central pour goulot d'étranglement le débit.

Livraison au moins une fois

Les files d'attente de messages persistantes avec débordement sur disque garantissent que les messages survivent aux pannes de consommateurs et au trafic en rafale sans perdre d'événements.

Diffusion de canal

Sujets diffusés sur plusieurs canaux indépendants, permettant à différents groupes de consommateurs de traiter le même flux d'événements en parallèle sans coordination.

Interface d'administration en temps réel

Le tableau de bord nsqadmin basé sur navigateur affiche les débits de messages en temps réel, la profondeur par canal et les statistiques par nœud afin que vous puissiez dépanner les flux sans outils CLI.

Clients HTTP et TCP

Bibliothèques clientes natives en Go, Python, Java, Node.js, et plus encore, ainsi qu'une API HTTP simple pour la publication — intégrez depuis n'importe quel langage sans protocole personnalisé.

Pourquoi exécuter NSQ sur Hostinger

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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