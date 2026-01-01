Déployez NSQ en un clic.
Plateforme de messagerie distribuée en temps réel conçue pour la tolérance aux pannes et le streaming à haut débit à grande échelle.
Sélectionnez un forfait VPS pour NSQ
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NSQ
NSQ est une plateforme de messagerie distribuée en temps réel initialement développée chez Bitly pour gérer des milliards de messages par jour. Contrairement aux courtiers traditionnels, NSQ fonctionne comme un cluster décentralisé de petits démons — il n'y a pas de goulot d'étranglement de courtier unique, pas de nœud maître et pas d'état partagé — ainsi les producteurs et les consommateurs peuvent évoluer horizontalement sans reconfiguration.
L'auto-hébergement de NSQ sur votre propre VPS maintient les flux d'événements à volume élevé, la télémétrie et les pipelines de tâches asynchrones au sein de votre infrastructure, sans frais par message et sans limitation de service géré. L'interface d'administration web intégrée offre une visibilité en temps réel sur les sujets, les canaux et les débits de messages, tandis que le service de découverte lookupd élimine le besoin d'adresses de courtiers codées en dur à travers votre parc.
Caractéristiques principales de NSQ
Topologie décentralisée
Exécutez les démons nsqd co-localisés avec les producteurs et utilisez nsqlookupd pour la découverte — pas de point de défaillance unique et pas de courtier central pour goulot d'étranglement le débit.
Livraison au moins une fois
Les files d'attente de messages persistantes avec débordement sur disque garantissent que les messages survivent aux pannes de consommateurs et au trafic en rafale sans perdre d'événements.
Diffusion de canal
Sujets diffusés sur plusieurs canaux indépendants, permettant à différents groupes de consommateurs de traiter le même flux d'événements en parallèle sans coordination.
Interface d'administration en temps réel
Le tableau de bord nsqadmin basé sur navigateur affiche les débits de messages en temps réel, la profondeur par canal et les statistiques par nœud afin que vous puissiez dépanner les flux sans outils CLI.
Clients HTTP et TCP
Bibliothèques clientes natives en Go, Python, Java, Node.js, et plus encore, ainsi qu'une API HTTP simple pour la publication — intégrez depuis n'importe quel langage sans protocole personnalisé.
Pourquoi exécuter NSQ sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.