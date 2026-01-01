Déployez Novu en un clic.
Infrastructure de notification open-source pour l'envoi d'e-mails, de SMS, de notifications push et de notifications in-app via une API unifiée unique.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Novu
Novu est une plateforme d'infrastructure de notification open-source qui offre aux équipes produit et d'ingénierie une API unique pour envoyer des notifications sur tous les canaux — e-mail, SMS, push, in-app et chat. Au lieu d'intégrer des fournisseurs distincts pour chaque canal, Novu achemine toutes les notifications via un seul système avec un constructeur de flux de travail visuel, des préférences de canal par utilisateur et un journal de livraison pour le débogage des envois échoués.
L'auto-hébergement de Novu maintient le contenu des notifications, les données des abonnés et les identifiants des fournisseurs entièrement sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par notification, aucune donnée ne quitte vos serveurs, et un contrôle total sur les limites de débit et les politiques de réessai — ce qui en fait le bon choix pour les applications sensibles à la confidentialité et les équipes qui ont besoin de coûts de notification prévisibles à grande échelle.
Caractéristiques principales de Novu
Livraison multicanal
Envoyez des notifications par e-mail, SMS, push, in-app et chat via une seule API sans intégrer chaque fournisseur séparément.
Constructeur de flux de travail visuel
Créez des séquences de notification en plusieurs étapes avec une logique de branchement et des délais à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer — aucun code n'est requis.
Plus de 50 intégrations de fournisseurs
Connectez-vous à SendGrid, Twilio, FCM, Slack et plus de 50 autres fournisseurs grâce à des intégrations prêtes à l'emploi, entièrement gérées depuis l'interface utilisateur du tableau de bord.
Préférences d'abonné
Permettez aux utilisateurs de contrôler les canaux de notification qu'ils reçoivent par sujet, réduisant ainsi les désabonnements et améliorant l'engagement à long terme.
Observabilité de la livraison
Inspectez le statut de chaque notification dans un journal de livraison en temps réel avec les nombres de tentatives, les réponses du fournisseur et les détails des erreurs.
Pourquoi exécuter Novu sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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