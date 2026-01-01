Déployez Notifuse en un clic.
Plateforme d'e-mail auto-hébergée pour les campagnes marketing et les e-mails transactionnels avec livraison multi-fournisseurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Notifuse
Notifuse est une plateforme d'e-mail open-source et auto-hébergée qui consolide les campagnes marketing et la livraison d'e-mails transactionnels en un seul système. Contrairement aux services par abonnement tels que Mailchimp ou Brevo, Notifuse fonctionne sur votre propre serveur, éliminant les frais par e-mail et gardant vos données d'abonnés entièrement privées et sous votre contrôle.
La plateforme prend en charge plusieurs fournisseurs d'e-mails, notamment Amazon SES, Mailgun et Postmark, afin que vous puissiez acheminer les messages via le backend qui correspond le mieux à vos exigences de coût et de délivrabilité. Un éditeur de campagne par glisser-déposer, la segmentation d'audience, le suivi des ouvertures et des clics, et une API REST pour les e-mails transactionnels programmatiques offrent aux spécialistes du marketing et aux développeurs tout ce dont ils ont besoin à partir d'un seul déploiement auto-hébergé.
Caractéristiques principales de Notifuse
Éditeur de campagne
Créez des campagnes e-mail avec un éditeur visuel par glisser-déposer incluant des tests A/B, la planification et un aperçu en temps réel.
API d'e-mail transactionnel
Envoyer des e-mails déclenchés par des événements de manière programmatique via l'API REST, en utilisant le templating Liquid pour un contenu personnalisé et dynamique.
Livraison multi-fournisseurs
Acheminez les e-mails via Amazon SES, Mailgun, Postmark ou tout autre fournisseur SMTP sans modifier vos modèles ou flux de travail.
Segmentation des abonnés
Ciblez les campagnes sur des segments d'audience spécifiques en fonction des attributs des abonnés et de l'historique d'engagement passé.
Suivi des ouvertures et des clics
Mesurez les performances de vos campagnes grâce à des taux d'ouverture détaillés, au suivi des clics et aux analyses de délivrabilité intégrés au tableau de bord.
Pourquoi exécuter Notifuse sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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