Déployez Norish en un clic.
Gestionnaire de recettes open-source pour les ménages avec importation depuis les réseaux sociaux, analyse nutritionnelle par IA et synchronisation en temps réel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Norish
Norish est une application moderne de gestion de recettes, conçue avant tout pour les foyers, les familles et les situations de vie partagée. Elle importe des recettes directement depuis des URL, des YouTube Shorts, des Instagram Reels, des vidéos TikTok et des captures d'écran — éliminant ainsi le travail de transcription manuelle que d'autres gestionnaires de recettes exigent. L'analyse nutritionnelle et la détection des allergies basées sur l'IA s'exécutent automatiquement sur chaque recette importée, et les modifications se synchronisent en temps réel sur tous les appareils du foyer via Redis.
Contrairement aux services de recettes basés sur le cloud qui monétisent vos données et limitent l'exportation, Norish est entièrement auto-hébergé sous AGPL-3.0, conservant chaque recette, liste de courses et plan de repas sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par foyer ni niveaux d'abonnement.
Caractéristiques principales de Norish
Importation de recettes des réseaux sociaux
Importez des recettes depuis n'importe quelle URL, YouTube Shorts, Instagram Reels ou des vidéos TikTok à l'aide d'un navigateur sans tête — aucune transcription manuelle n'est nécessaire.
Analyse nutritionnelle par IA
Générez automatiquement les informations nutritionnelles et détectez les allergènes sur les recettes importées afin que les membres du foyer ayant des besoins alimentaires disposent toujours de données précises.
Synchronisation du ménage en temps réel
Les modifications de recettes, les mises à jour de la liste de courses et les modifications du plan de repas se propagent instantanément à chaque appareil du foyer sans rafraîchissement manuel.
Listes de courses mutualisées
Créez des listes de courses familiales directement à partir de recettes et de plans de repas sélectionnés, avec des articles organisés pour des achats efficaces.
Planificateur de repas CalDAV
Synchronisez votre calendrier de planification de repas avec n'importe quelle application compatible CalDAV afin que les repas planifiés apparaissent à côté de vos rendez-vous et rappels.
Pourquoi exécuter Norish sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
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