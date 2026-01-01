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Gestionnaire de recettes open-source pour les ménages avec importation depuis les réseaux sociaux, analyse nutritionnelle par IA et synchronisation en temps réel.

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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Norish

Norish est une application moderne de gestion de recettes, conçue avant tout pour les foyers, les familles et les situations de vie partagée. Elle importe des recettes directement depuis des URL, des YouTube Shorts, des Instagram Reels, des vidéos TikTok et des captures d'écran — éliminant ainsi le travail de transcription manuelle que d'autres gestionnaires de recettes exigent. L'analyse nutritionnelle et la détection des allergies basées sur l'IA s'exécutent automatiquement sur chaque recette importée, et les modifications se synchronisent en temps réel sur tous les appareils du foyer via Redis.

Contrairement aux services de recettes basés sur le cloud qui monétisent vos données et limitent l'exportation, Norish est entièrement auto-hébergé sous AGPL-3.0, conservant chaque recette, liste de courses et plan de repas sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par foyer ni niveaux d'abonnement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Norish

Importation de recettes des réseaux sociaux

Importez des recettes depuis n'importe quelle URL, YouTube Shorts, Instagram Reels ou des vidéos TikTok à l'aide d'un navigateur sans tête — aucune transcription manuelle n'est nécessaire.

Analyse nutritionnelle par IA

Générez automatiquement les informations nutritionnelles et détectez les allergènes sur les recettes importées afin que les membres du foyer ayant des besoins alimentaires disposent toujours de données précises.

Synchronisation du ménage en temps réel

Les modifications de recettes, les mises à jour de la liste de courses et les modifications du plan de repas se propagent instantanément à chaque appareil du foyer sans rafraîchissement manuel.

Listes de courses mutualisées

Créez des listes de courses familiales directement à partir de recettes et de plans de repas sélectionnés, avec des articles organisés pour des achats efficaces.

Planificateur de repas CalDAV

Synchronisez votre calendrier de planification de repas avec n'importe quelle application compatible CalDAV afin que les repas planifiés apparaissent à côté de vos rendez-vous et rappels.

Pourquoi exécuter Norish sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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