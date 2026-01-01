Déployez nopCommerce en un clic.
Plateforme e-commerce ASP.NET open source qui propulse des milliers de boutiques en ligne, dotée d'un panneau d'administration complet et de plus de 1 700 extensions de marketplace.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec nopCommerce
nopCommerce est la plateforme de commerce électronique basée sur .NET la plus téléchargée au monde, plébiscitée par des milliers d'entreprises pour gérer des boutiques en ligne de toutes tailles. Conçue sur ASP.NET Core, elle offre un panneau d'administration complet pour la gestion des produits, des commandes, des clients, des remises et de l'expédition, et prend en charge nativement PostgreSQL, MySQL et Microsoft SQL Server.
L'architecture ouverte de la plateforme prend en charge des milliers de plugins et de thèmes disponibles sur la place de marché nopCommerce, permettant aux commerçants d'étendre leurs boutiques sans modifier le code source. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie zéro frais de transaction, un contrôle total sur les données clients et aucun frais par vente, quel que soit le volume de revenus.
Caractéristiques principales de nopCommerce
Admin panel complet
Gérez les produits, les catégories, les commandes, les clients, les réductions et les règles d'expédition à partir d'un tableau de bord d'administration unique et complet.
Prise en charge multi-boutiques
Gérez plusieurs vitrines indépendantes à partir d'une seule installation nopCommerce, chacune avec son propre catalogue, ses propres prix et son propre thème.
Écosystème d'extensions Marketplace
Développez votre boutique avec des passerelles de paiement, des transporteurs, des intégrations ERP et des thèmes personnalisés parmi plus de 1 700 extensions de la place de marché.
Vente internationale
La gestion multidevise, multilingue et fiscale intégrée simplifie la vente aux clients dans n'importe quel pays.
Outils SEO et marketing
Les fonctionnalités SEO intégrées, la récupération de paniers abandonnés, les points de fidélité et les outils de tarification promotionnelle génèrent du trafic et des achats répétés.
Pourquoi exécuter nopCommerce sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.