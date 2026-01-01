nopCommerce est la plateforme de commerce électronique basée sur .NET la plus téléchargée au monde, plébiscitée par des milliers d'entreprises pour gérer des boutiques en ligne de toutes tailles. Conçue sur ASP.NET Core, elle offre un panneau d'administration complet pour la gestion des produits, des commandes, des clients, des remises et de l'expédition, et prend en charge nativement PostgreSQL, MySQL et Microsoft SQL Server.

L'architecture ouverte de la plateforme prend en charge des milliers de plugins et de thèmes disponibles sur la place de marché nopCommerce, permettant aux commerçants d'étendre leurs boutiques sans modifier le code source. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie zéro frais de transaction, un contrôle total sur les données clients et aucun frais par vente, quel que soit le volume de revenus.