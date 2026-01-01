Déployez NodeBB en un clic.
Plateforme de discussion Node.js moderne avec des discussions en temps réel, des notifications instantanées et un riche écosystème de plugins.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NodeBB
NodeBB est une plateforme de forum communautaire de nouvelle génération construite sur Node.js et WebSockets, offrant des discussions en temps réel qui ressemblent plus à une application de chat qu'à un forum de discussion traditionnel. Avec plus de 15 000 étoiles sur GitHub, elle est plébiscitée par les projets logiciels, les institutions éducatives, les communautés de joueurs et les entreprises pour la discussion, le support et le partage de connaissances.
L'auto-hébergement de NodeBB sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données communautaires, supprime les frais par utilisateur et vous permet de personnaliser la plateforme avec des centaines de plugins communautaires — le tout soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable et évolutif.
Caractéristiques principales de NodeBB
Discussions en temps réel
Le streaming alimenté par WebSocket diffuse instantanément les nouveaux messages, les réponses et les notifications sans rechargement de page, ce qui maintient les conversations fluides.
Écosystème de plugins
Des centaines de plugins communautaires ajoutent le SSO, la gamification, des intégrations et des fonctionnalités personnalisées afin que vous puissiez adapter le forum aux besoins exacts de votre communauté.
Outils de modération
Un système de réputation intégré, des files d'attente de publications et des contrôles de modération complets vous aident à maintenir une communauté saine avec un minimum d'effort manuel.
Thèmes adaptés aux mobiles
Des thèmes réactifs et personnalisables garantissent aux membres une excellente expérience sur ordinateur de bureau et mobile sans aucune configuration supplémentaire.
SSO et Connexion sociale
Intégrez-vous aux fournisseurs d'identité existants via des plugins SSO afin que les membres de la communauté puissent se connecter avec leurs comptes existants et que vous mainteniez une gestion centralisée des utilisateurs.
Pourquoi exécuter NodeBB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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