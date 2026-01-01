NodeBB est une plateforme de forum communautaire de nouvelle génération construite sur Node.js et WebSockets, offrant des discussions en temps réel qui ressemblent plus à une application de chat qu'à un forum de discussion traditionnel. Avec plus de 15 000 étoiles sur GitHub, elle est plébiscitée par les projets logiciels, les institutions éducatives, les communautés de joueurs et les entreprises pour la discussion, le support et le partage de connaissances.

L'auto-hébergement de NodeBB sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données communautaires, supprime les frais par utilisateur et vous permet de personnaliser la plateforme avec des centaines de plugins communautaires — le tout soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable et évolutif.