Déployez Node-RED en un clic.
Outil de programmation visuelle low-code pour connecter des appareils IoT, des API et des services en ligne.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Node-RED
Node-RED est un outil de programmation visuelle basé sur les flux, construit sur Node.js, qui vous permet de connecter des périphériques matériels, des API et des services en ligne à l'aide d'un éditeur glisser-déposer basé sur un navigateur. Développé à l'origine par IBM et maintenant maintenu par la Fondation OpenJS, il simplifie la création de flux de travail d'automatisation sans écrire de code complexe — connectez des nœuds sur un canevas et déployez en quelques secondes.
L'auto-hébergement de Node-RED sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos flux et les données sensibles qu'ils traitent, sans limites d'utilisation, sans limitation de débit et sans dépendance à une plateforme cloud. Que vous automatisiez des capteurs IoT, intégriez des services métier ou orchestriez des pipelines d'API, Node-RED offre un environnement d'exécution flexible et extensible qui fonctionne partout où vous en avez besoin.
Caractéristiques principales de Node-RED
Éditeur de flux visuel
L'éditeur glisser-déposer basé sur navigateur vous permet de créer et de déployer des intégrations complexes sans écrire de code, rendant l'automatisation accessible à tous.
Plus de 4 000 nœuds communautaires
Installez des nœuds pour MQTT, HTTP, les bases de données, les API cloud et des centaines d'autres services directement depuis le gestionnaire de palette intégré.
IoT et MQTT natifs
Le support de première classe pour MQTT, Modbus et d'autres protocoles IoT fait de Node-RED la plateforme standard pour la domotique et l'automatisation industrielle.
Nœuds de fonction JavaScript
Rédigez du JavaScript personnalisé dans les flux pour gérer des transformations de données complexes et la logique métier sans quitter l'éditeur visuel.
Partage de flux et bibliothèque
Exportez les flux au format JSON et importez des flux pré-construits depuis la bibliothèque communautaire Node-RED pour démarrer instantanément avec des intégrations courantes.
Pourquoi exécuter Node-RED sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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