NocoBase est une plateforme no-code/low-code open source axée sur l'évolutivité qui combine une interface visuelle avec une architecture basée sur des plugins afin que les développeurs citoyens et les ingénieurs puissent collaborer efficacement. Son moteur de modélisation de données, son constructeur d'interface utilisateur par glisser-déposer et ses outils d'automatisation des flux de travail couvrent tout, des applications CRUD simples aux applications métier multi-locataires complexes.

L'auto-hébergement de NocoBase sur votre VPS supprime la tarification par utilisateur, maintient les données commerciales sensibles sur votre propre infrastructure et donne aux équipes de développement la liberté d'installer des plugins personnalisés et de s'intégrer aux systèmes internes sans aucune restriction de fournisseur.