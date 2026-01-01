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Plateforme no-code open source extensible pour créer des outils internes et des applications métier avec une architecture basée sur des plugins.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec NocoBase

NocoBase est une plateforme no-code/low-code open source axée sur l'évolutivité qui combine une interface visuelle avec une architecture basée sur des plugins afin que les développeurs citoyens et les ingénieurs puissent collaborer efficacement. Son moteur de modélisation de données, son constructeur d'interface utilisateur par glisser-déposer et ses outils d'automatisation des flux de travail couvrent tout, des applications CRUD simples aux applications métier multi-locataires complexes.

L'auto-hébergement de NocoBase sur votre VPS supprime la tarification par utilisateur, maintient les données commerciales sensibles sur votre propre infrastructure et donne aux équipes de développement la liberté d'installer des plugins personnalisés et de s'intégrer aux systèmes internes sans aucune restriction de fournisseur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de NocoBase

Modélisation visuelle des données

Définissez des tables, des champs et des relations complexes via une interface visuelle, avec la prise en charge de tous les types de champs courants, y compris les pièces jointes, les formules et les recherches.

Créateur d'interface utilisateur par glisser-déposer

Concevez des interfaces d'application réactives en organisant des blocs et des composants sur un canevas, sans nécessiter de code front-end pour les mises en page standard.

Architecture basée sur des plugins

Étendez la plateforme avec des plugins communautaires ou personnalisés pour de nouveaux types de champs, actions et intégrations sans modifier l'application principale.

Automatisation des flux de travail

Créez visuellement des processus métier conditionnels et des flux d'approbation, déclenchant des actions sur les changements de données sans écrire de logique backend à partir de zéro.

Permissions basées sur les rôles

Contrôlez l'accès aux données et aux éléments d'interface utilisateur au niveau des rôles, prenant en charge la multi-location et l'isolation au niveau des départements au sein d'une seule installation.

API auto-générées

Chaque modèle de données expose automatiquement des points de terminaison d'API REST, permettant l'intégration avec des systèmes externes et des interfaces utilisateur personnalisées sans développement supplémentaire.

Pourquoi exécuter NocoBase sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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