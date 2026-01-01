Sonatype Nexus Repository Manager est le référentiel d'artefacts standard de l'industrie pour le stockage, l'organisation et la distribution d'artefacts de build dans tous les principaux formats de package. Il sert de cache proxy universel pour Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub et des dizaines d'autres registres, réduisant considérablement les téléchargements externes et accélérant les builds.

L'auto-hébergement de Nexus sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur le stockage des artefacts, les politiques d'accès et l'analyse de sécurité. Les équipes obtiennent une source unique de vérité pour toutes les dépendances — publiques et privées — sans tarification par siège ni limites de stockage cloud.