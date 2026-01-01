Déployez Nexterm en un clic.
Gestion de serveurs open-source pour les connexions SSH, VNC et RDP, entièrement accessible depuis votre navigateur.
Sélectionnez un forfait VPS pour Nexterm
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Nexterm
Nexterm est une plateforme de gestion de serveurs open source qui consolide les sessions de terminal SSH, les bureaux VNC et les connexions RDP dans une interface unique accessible via un navigateur. Contrairement aux outils d'accès à distance traditionnels qui nécessitent un client local, Nexterm s'exécute sur votre VPS et vous offre un centre de connexion complet accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
L'auto-hébergement de Nexterm sur votre propre VPS signifie que vos identifiants de serveur et vos données de session ne quittent jamais votre infrastructure. Le gestionnaire de fichiers SFTP intégré, l'enregistrement de session, la surveillance et la prise en charge des organisations et de l'authentification à deux facteurs (2FA) en font un remplacement pratique pour jongler avec plusieurs clients SSH, visualiseurs VNC et outils RDP.
Caractéristiques principales de Nexterm
SSH, VNC et RDP
Gérez les terminaux SSH, les bureaux VNC et les sessions RDP depuis un seul onglet de navigateur — aucune installation de client local n'est requise sur aucun appareil.
Gestionnaire de fichiers SFTP
Parcourir, envoyer et télécharger des fichiers sur des serveurs distants via une interface SFTP intégrée, sans avoir besoin d'un client FTP séparé.
Enregistrement de session
Enregistrer et rejouer les sessions de terminal et de bureau pour l'audit, l'examen par l'équipe ou le dépannage des modifications passées.
Authentification à deux facteurs
Protégez l'accès à tous vos serveurs avec 2FA et OIDC SSO, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent ouvrir des connexions.
Organisations multi-utilisateurs
Divisez les serveurs et les identifiants en organisations afin que les équipes puissent partager l'accès sans exposer d'infrastructure non pertinente.
Pourquoi exécuter Nexterm sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.