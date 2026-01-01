Déployez le client NetBird en un clic.
Client VPN maillé basé sur WireGuard qui connecte votre VPS à un réseau privé sécurisé avec des contrôles d'accès zéro confiance.
Sélectionnez un forfait VPS pour NetBird Client
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NetBird Client
NetBird Client est une solution VPN moderne qui crée des réseaux superposés basés sur WireGuard entre les appareils sans configuration de serveur complexe. Il établit automatiquement des connexions peer-to-peer avec des fonctionnalités de niveau entreprise, notamment l'intégration SSO, l'authentification multi-facteurs et des politiques d'accès granulaires — le tout géré via un plan de contrôle centralisé sans hub VPN traditionnel.
L'exécution du client NetBird sur votre VPS connecte votre infrastructure cloud à votre réseau NetBird privé, permettant un accès sécurisé et chiffré aux services et ressources de l'ensemble de votre environnement tout en maintenant les charges de travail sensibles complètement hors de l'internet public et sous votre contrôle total.
Caractéristiques principales de NetBird Client
WireGuard Réseau maillé
Établit automatiquement des tunnels WireGuard directs de pair à pair entre les appareils, offrant une connectivité chiffrée haute performance sans le goulot d'étranglement d'un serveur VPN central.
Contrôle d'accès Zero Trust
Les politiques réseau granulaires déterminent précisément quels appareils et utilisateurs peuvent accéder à quelles ressources, imposant un accès au moindre privilège sur l'ensemble de votre infrastructure.
Intégration SSO et MFA
S'intègre aux fournisseurs d'identité populaires pour l'authentification unique et l'authentification multi-facteurs, apportant la sécurité d'entreprise à votre réseau privé sans outils supplémentaires.
Traversée de NAT automatique
Le perçage de trous intégré et le repli sur relais assurent une connectivité fiable même lorsque les appareils se trouvent derrière des pare-feu ou un NAT restrictif, ne nécessitant aucune redirection de port manuelle.
Cryptage résistant aux quantiques
L'intégration optionnelle de Rosenpass ajoute un échange de clés post-quantique en plus de WireGuard, protégeant vos tunnels chiffrés contre les menaces émergentes.
Pourquoi exécuter NetBird Client sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.