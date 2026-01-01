Déployez Nango en un clic.
Plateforme open-source qui gère OAuth, le rafraîchissement des jetons et la connectivité API pour plus de 300 intégrations tierces.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Nango
Nango est une couche d'infrastructure open-source pour la connexion aux API externes. Au lieu d'écrire des flux OAuth personnalisés, une logique de rafraîchissement de jetons et une gestion des limites de débit pour chaque service, Nango gère tout cela via un backend unifié unique. Les développeurs configurent les intégrations une seule fois et accèdent à tout service pris en charge via le proxy transparent de Nango — avec un support intégré pour plus de 300 API, y compris Salesforce, GitHub, Slack, Stripe et Notion.
L'auto-hébergement de Nango sur votre propre VPS maintient les autorisations OAuth et les jetons API de vos clients sur une infrastructure que vous contrôlez. Aucun service tiers ne gère jamais les identifiants de vos utilisateurs — tout est chiffré au repos avec une clé que vous possédez et stocké dans une base de données PostgreSQL fonctionnant à côté du serveur.
Caractéristiques principales de Nango
Flux OAuth unifiés
Nango gère la génération d'URL d'autorisation, l'échange de jetons et le traitement des rappels pour plus de 300 API, éliminant ainsi le code d'authentification personnalisé pour chaque intégration.
Actualisation automatique du jeton
Les jetons d'accès sont actualisés en arrière-plan avant leur expiration, de sorte que vos intégrations n'échouent jamais en cours de session à cause de justificatifs obsolètes.
Interface utilisateur de connexion intégrable
Un écran de consentement OAuth préconfiguré et en marque blanche permet à vos utilisateurs d'autoriser des comptes tiers depuis votre application avec un flux utilisateur unique.
Proxy API transparent
Acheminez les appels API via Nango pour obtenir des tentatives automatiques, une gestion des limites de débit et des réponses d'erreur normalisées sans middleware par API.
Normalisation des webhooks
Recevoir, vérifier et transférer les webhooks de tout fournisseur connecté via un point d'ingestion unique avec une gestion unifiée des charges utiles.
Stockage chiffré des identifiants
Tous les jetons OAuth et les clés API sont chiffrés au repos à l'aide de votre propre clé et stockés exclusivement dans la base de données PostgreSQL auto-hébergée.
Pourquoi exécuter Nango sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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