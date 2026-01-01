Déployez Multica en un clic.
Plateforme d'agents gérés open source qui transforme les agents d'IA de codage en coéquipiers à qui vous pouvez confier du travail.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Multica
Multica est une plateforme d'agents gérés open-source qui vous permet de traiter les agents d'IA de codage comme des coéquipiers plutôt que comme des sessions de chat ponctuelles. Attribuez des tâches à des agents spécifiques, suivez leur progression en temps réel et construisez une bibliothèque de compétences réutilisable qui s'enrichit au fil du temps à mesure que votre équipe travaille ensemble. Elle prend en charge n'importe quel CLI d'agent installé localement — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini et d'autres — via un démon léger qui connecte vos machines au serveur central.
L'auto-hébergement de Multica sur votre VPS maintient chaque tâche, modification de code et identifiant d'intégration au sein de votre propre infrastructure, sans frais par siège et sans télémétrie d'agent tiers. PostgreSQL avec pgvector est livré préconfiguré, de sorte que la plateforme est prête pour la production dès le premier démarrage.
Caractéristiques principales de Multica
Support multi-agent
Connectez Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini et d'autres CLI d'agents de codage via un tableau de bord unique.
Démon d'exécution local
Un démon léger s'exécute sur vos propres machines afin que les agents s'exécutent par rapport à l'espace de travail réel et aux identifiants que vous possédez déjà.
Affectation et suivi des tâches
Attribuez le travail à des agents spécifiques et suivez les progrès, les résultats et les décisions en temps réel sans avoir à consulter les fils de discussion.
Bibliothèque de compétences réutilisables
Capturer les compétences des agents une seule fois et les réappliquer à travers les espaces de travail et les coéquipiers afin que la capacité s'accroisse au fil du temps.
Automatisation des webhooks
Déclenchez les workflows d'agent depuis GitHub, Lark ou tout autre service externe via les gestionnaires de webhook autopilot intégrés.
Propriété des données auto-hébergées
Toutes les tâches, modifications de code et identifiants d'intégration restent sur votre VPS, sans télémétrie et sans tarification par siège.
Pourquoi exécuter Multica sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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