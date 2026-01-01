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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Moodist

Moodist est un mixeur de sons d'ambiance open-source qui vous permet de superposer des paysages sonores sélectionnés pour créer l'environnement audio parfait pour la concentration, la relaxation ou le travail créatif. Avec 84 sons soigneusement choisis — de la pluie et l'ambiance forestière au bruit de café et aux variantes de bruit blanc — vous pouvez créer des mixages personnalisés adaptés à votre humeur ou à votre tâche et les enregistrer comme préréglages pour les réutiliser plus tard.

Au-delà du mixage sonore, Moodist intègre une suite d'outils de productivité directement dans l'interface : un minuteur Pomodoro, un compte à rebours, des exercices de respiration, une liste de tâches et un bloc-notes. Les mixages peuvent être partagés via une URL afin que collègues ou amis puissent écouter le même paysage sonore. L'auto-hébergement vous offre une instance privée, toujours disponible sur votre propre VPS sans dépendre d'un service tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Moodist

Mixage sonore en couches

Combinez plusieurs sons d'ambiance simultanément et ajustez les niveaux de volume individuels pour créer un paysage sonore personnalisé.

Suite de productivité

Minuteur Pomodoro, minuteur de compte à rebours, exercices de respiration, liste de tâches et bloc-notes sont tous intégrés dans la même interface — aucune application distincte n'est nécessaire.

Mixes partageables

Exportez votre paysage sonore actuel sous forme d'URL afin que vos coéquipiers ou amis puissent instantanément charger et écouter le même mix.

Gestion des préréglages

Enregistrez, nommez et rechargez vos paysages sonores préférés afin de pouvoir retrouver le bon environnement en un seul clic.

Application Web Progressive

Installez Moodist sur votre écran d'accueil pour un accès hors ligne et une sensation d'application native sur les appareils de bureau et mobiles.

Pourquoi exécuter Moodist sur Hostinger

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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