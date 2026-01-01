Déployez Moodist en un clic.
Mixeur de sons d'ambiance open source avec 84 paysages sonores sélectionnés et des outils de productivité intégrés pour la concentration et la relaxation.
Sélectionnez un forfait VPS pour Moodist
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Moodist
Moodist est un mixeur de sons d'ambiance open-source qui vous permet de superposer des paysages sonores sélectionnés pour créer l'environnement audio parfait pour la concentration, la relaxation ou le travail créatif. Avec 84 sons soigneusement choisis — de la pluie et l'ambiance forestière au bruit de café et aux variantes de bruit blanc — vous pouvez créer des mixages personnalisés adaptés à votre humeur ou à votre tâche et les enregistrer comme préréglages pour les réutiliser plus tard.
Au-delà du mixage sonore, Moodist intègre une suite d'outils de productivité directement dans l'interface : un minuteur Pomodoro, un compte à rebours, des exercices de respiration, une liste de tâches et un bloc-notes. Les mixages peuvent être partagés via une URL afin que collègues ou amis puissent écouter le même paysage sonore. L'auto-hébergement vous offre une instance privée, toujours disponible sur votre propre VPS sans dépendre d'un service tiers.
Caractéristiques principales de Moodist
Mixage sonore en couches
Combinez plusieurs sons d'ambiance simultanément et ajustez les niveaux de volume individuels pour créer un paysage sonore personnalisé.
Suite de productivité
Minuteur Pomodoro, minuteur de compte à rebours, exercices de respiration, liste de tâches et bloc-notes sont tous intégrés dans la même interface — aucune application distincte n'est nécessaire.
Mixes partageables
Exportez votre paysage sonore actuel sous forme d'URL afin que vos coéquipiers ou amis puissent instantanément charger et écouter le même mix.
Gestion des préréglages
Enregistrez, nommez et rechargez vos paysages sonores préférés afin de pouvoir retrouver le bon environnement en un seul clic.
Application Web Progressive
Installez Moodist sur votre écran d'accueil pour un accès hors ligne et une sensation d'application native sur les appareils de bureau et mobiles.
Pourquoi exécuter Moodist sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur