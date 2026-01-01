Moodist est un mixeur de sons d'ambiance open-source qui vous permet de superposer des paysages sonores sélectionnés pour créer l'environnement audio parfait pour la concentration, la relaxation ou le travail créatif. Avec 84 sons soigneusement choisis — de la pluie et l'ambiance forestière au bruit de café et aux variantes de bruit blanc — vous pouvez créer des mixages personnalisés adaptés à votre humeur ou à votre tâche et les enregistrer comme préréglages pour les réutiliser plus tard.

Au-delà du mixage sonore, Moodist intègre une suite d'outils de productivité directement dans l'interface : un minuteur Pomodoro, un compte à rebours, des exercices de respiration, une liste de tâches et un bloc-notes. Les mixages peuvent être partagés via une URL afin que collègues ou amis puissent écouter le même paysage sonore. L'auto-hébergement vous offre une instance privée, toujours disponible sur votre propre VPS sans dépendre d'un service tiers.