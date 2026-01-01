Déployez Monica en un clic.
Gestionnaire de relations personnelles open source pour suivre les contacts, les conversations et les événements de la vie en toute confidentialité.
Sélectionnez un forfait VPS pour Monica
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Monica
Monica est un système de gestion des relations personnelles open-source, construit avec Laravel, qui vous aide à vous souvenir de tout ce qui est important concernant les personnes de votre vie. Documentez les contacts, les conversations, les anniversaires, les idées de cadeaux, les dettes et les événements de la vie dans une seule interface privée disponible en 27 langues. Contrairement aux réseaux sociaux et aux gestionnaires de contacts cloud, Monica est conçue pour l'auto-hébergement afin que vos données les plus personnelles ne quittent jamais votre infrastructure.
Parce que Monica stocke des détails relationnels que vous ne confieriez jamais à une plateforme commerciale — antécédents médicaux familiaux, conversations privées, préférences personnelles — l'exécuter sur votre propre VPS assure une souveraineté complète des données, sans publicité, sans suivi comportemental et sans accès tiers à vos informations.
Caractéristiques principales de Monica
Journalisation des contacts
Enregistrez chaque conversation, activité et interaction avec un contact, ainsi que des notes et des rappels, afin que rien d'important ne soit oublié.
Rappels d'anniversaire et d'événements
Configurez des rappels par e-mail pour les anniversaires, les dates anniversaires et les événements personnalisés afin de ne jamais manquer une date importante dans une relation.
Suivi des cadeaux et des dettes
Enregistrez les idées de cadeaux et les cadeaux passés par contact, et suivez les dettes et prêts informels pour maintenir des relations exemptes d'ambiguïté financière.
Cartographie des relations
Définissez les relations entre les contacts et créez des arbres généalogiques pour comprendre et documenter les liens entre les personnes que vous connaissez.
Pleine maîtrise de la confidentialité
Toutes les données restent sur votre VPS sans accès tiers, sans profilage publicitaire, et avec un contrôle total sur les sauvegardes et les exportations.
Pourquoi exécuter Monica sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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