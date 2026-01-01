Monica est un système de gestion des relations personnelles open-source, construit avec Laravel, qui vous aide à vous souvenir de tout ce qui est important concernant les personnes de votre vie. Documentez les contacts, les conversations, les anniversaires, les idées de cadeaux, les dettes et les événements de la vie dans une seule interface privée disponible en 27 langues. Contrairement aux réseaux sociaux et aux gestionnaires de contacts cloud, Monica est conçue pour l'auto-hébergement afin que vos données les plus personnelles ne quittent jamais votre infrastructure.

Parce que Monica stocke des détails relationnels que vous ne confieriez jamais à une plateforme commerciale — antécédents médicaux familiaux, conversations privées, préférences personnelles — l'exécuter sur votre propre VPS assure une souveraineté complète des données, sans publicité, sans suivi comportemental et sans accès tiers à vos informations.