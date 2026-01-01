Déployez Mongo Express en un clic.
Interface d'administration basée sur le Web pour MongoDB qui vous permet de parcourir, modifier et gérer des bases de données via un navigateur.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mongo Express
Mongo Express est une interface utilisateur web légère et open source pour MongoDB, conçue avec Node.js et Bootstrap 5. Elle vous permet de vous connecter à une instance MongoDB et de commencer immédiatement à parcourir les bases de données, explorer les collections, modifier les documents et exécuter des requêtes — le tout depuis un onglet de navigateur, sans nécessiter de client de base de données local. L'interface gère les opérations CRUD complètes sur les bases de données, les collections et les documents individuels, et prend en charge toute la gamme des types de données BSON afin que les documents soient affichés et modifiés avec précision.
L'auto-hébergement de Mongo Express aux côtés de votre base de données MongoDB sur un VPS maintient les deux services sur le même réseau privé, de sorte que le port de votre base de données n'est jamais exposé à Internet tandis que l'interface utilisateur d'administration reste accessible via HTTPS grâce à Traefik.
Caractéristiques principales de Mongo Express
Opérations CRUD complètes
Créer, lire, mettre à jour et supprimer des bases de données, des collections et des documents via une interface de navigateur épurée sans écrire de commandes shell.
Éditeur de documents en ligne
Modifiez les documents directement dans l'interface utilisateur avec une prise en charge complète des types BSON, afin que les valeurs comme ObjectId, Date et NumberLong soient gérées correctement.
Importation et exportation de collection
Importez et exportez des données de collection au format JSON pour les migrations, les sauvegardes ou le partage d'instantanés de jeux de données entre les environnements.
Gestion des index
Visualisez, créez et supprimez des index sur n'importe quelle collection pour comprendre et optimiser les performances des requêtes sans quitter le navigateur.
Gestion de fichiers GridFS
Parcourir et gérer des fichiers volumineux stockés dans des compartiments MongoDB GridFS directement via l'IU.
Pourquoi exécuter Mongo Express sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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