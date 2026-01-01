Mobilizon est une plateforme d'organisation d'événements libre et fédérée, construite par Framasoft et désormais gérée par l'association à but non lucratif Kaihuri. Elle remplace Facebook Events et Meetup par un réseau d'instances indépendantes qui s'interconnectent via le protocole ActivityPub, offrant aux organisateurs, activistes et communautés un espace pour publier des événements et des groupes sans soumettre les participants au suivi publicitaire, à la collecte de données ou aux flux algorithmiques.

Héberger Mobilizon sur votre propre VPS signifie que vous contrôlez qui rejoint votre instance, quelles règles de modération s'appliquent et combien de temps les données d'événements sont conservées. Votre communauté conserve son calendrier et sa liste de membres même si une seule instance — ou une plateforme commerciale entière — disparaît, car la fédération rend le réseau résilient par conception.