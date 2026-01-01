Déployez Mixpost en un clic.
Plateforme de planification et de gestion des médias sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative à Buffer, Hootsuite et autres planificateurs commerciaux.
Sélectionnez un forfait VPS pour Mixpost
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mixpost
Mixpost est une plateforme de planification et de gestion de médias sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative gratuite à Buffer, Hootsuite et à d'autres outils commerciaux de planification de médias sociaux. Elle permet aux agences, aux marketeurs et aux créateurs individuels de planifier, programmer et publier du contenu sur plusieurs réseaux sociaux à partir d'un calendrier unique, sans frais par compte, sans limites de publication ni quotas d'analyse. L'interface utilisateur web épurée offre une planification visuelle du contenu, une bibliothèque de médias, des modèles de publication et un rendu d'aperçu par plateforme.
L'auto-hébergement de Mixpost sur votre VPS maintient chaque publication, file d'attente programmée, événement analytique et compte social connecté au sein de votre infrastructure, plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier ses tarifs ou imposer des limites de débit API.
Caractéristiques principales de Mixpost
Planification multiplateforme
Programmez des publications sur Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, et plus encore depuis un calendrier unifié avec un aperçu et une personnalisation par plateforme.
Calendrier par glisser-déposer
Calendrier de contenu visuel avec replanification par glisser-déposer, catégories à code couleur et opérations en masse pour organiser des campagnes sur plusieurs semaines.
Médiathèque
Bibliothèque de médias intégrée avec téléchargement d'images et de vidéos, détection automatique du format et ressources réutilisables dans les publications et les modèles.
Plusieurs espaces de travail
Organisez les comptes et les campagnes dans des espaces de travail distincts avec des autorisations utilisateur par espace de travail — parfait pour les agences gérant de nombreux clients.
Flux de travail d'approbation
Les files d'approbation facultatives permettent aux membres de l'équipe de rédiger des publications pour examen avant qu'elles ne soient planifiées ou publiées, prenant en charge les flux de travail des clients d'agence.
API REST
L'API REST complète permet des intégrations avec des outils externes — générateurs de contenu, tableaux de bord analytiques ou formulaires d'inscription personnalisés alimentant les files d'attente.
Pourquoi exécuter Mixpost sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés