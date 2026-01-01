Mixpost est une plateforme de planification et de gestion de médias sociaux auto-hébergée, conçue comme une alternative gratuite à Buffer, Hootsuite et à d'autres outils commerciaux de planification de médias sociaux. Elle permet aux agences, aux marketeurs et aux créateurs individuels de planifier, programmer et publier du contenu sur plusieurs réseaux sociaux à partir d'un calendrier unique, sans frais par compte, sans limites de publication ni quotas d'analyse. L'interface utilisateur web épurée offre une planification visuelle du contenu, une bibliothèque de médias, des modèles de publication et un rendu d'aperçu par plateforme.

L'auto-hébergement de Mixpost sur votre VPS maintient chaque publication, file d'attente programmée, événement analytique et compte social connecté au sein de votre infrastructure, plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier ses tarifs ou imposer des limites de débit API.