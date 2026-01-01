Déployez Misskey en un clic.
Plateforme de médias sociaux fédérée open-source connectant votre communauté au fédivers mondial via ActivityPub.
Sélectionnez un forfait VPS pour Misskey
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Misskey
Misskey est une plateforme de médias sociaux open-source et riche en fonctionnalités, conçue pour le fediverse. Utilisant le protocole ActivityPub, votre instance Misskey fédère avec Mastodon, Pleroma et des milliers d'autres serveurs du fediverse, offrant à vos utilisateurs l'accès à un graphe social mondial tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.
Contrairement aux grandes plateformes centralisées, Misskey privilégie le contrôle communautaire — vous définissez les règles, les politiques de modération et qui peut rejoindre. L'auto-hébergement sur un VPS signifie aucune manipulation algorithmique, aucune collecte de données et aucun risque de voir la plateforme disparaître autour de vous.
Caractéristiques principales de Misskey
Fédération ActivityPub
Votre instance se connecte à plus de 10 000 serveurs fediverse afin que les utilisateurs puissent suivre et interagir avec des comptes sur Mastodon, Pleroma et d'autres plateformes sans quitter votre instance.
Réactions emoji personnalisées
Réagissez à n'importe quelle publication avec n'importe quel emoji — y compris ceux que vous téléchargez — allant bien au-delà des « j'aime » à bouton unique de la plupart des plateformes.
Lecteur multimédia intégré
Chaque utilisateur dispose d'un lecteur multimédia personnel pour télécharger, organiser et réutiliser des fichiers et des images dans toutes les publications sans avoir à les télécharger à nouveau.
Système de plugins et de thèmes
Étendez Misskey avec des plugins alimentés par AiScript et appliquez des thèmes personnalisés pour personnaliser en profondeur l'interface pour votre communauté.
Visibilité flexible des notes
Chaque publication peut être définie comme publique, visible sur le fil d'actualité, réservée aux abonnés ou en message direct — offrant aux utilisateurs un contrôle granulaire sur qui voit quoi.
Pourquoi exécuter Misskey sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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