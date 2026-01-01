Déployez MicroRealEstate en un clic.
Gestion immobilière locative open source pour les propriétaires : baux, loyers, locataires et stockage de documents sur une seule plateforme auto-hébergée.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MicroRealEstate
MicroRealEstate est une application de gestion immobilière open-source conçue spécifiquement pour les propriétaires indépendants et les petites équipes immobilières. Elle consolide les dossiers des locataires, les contrats de location, le suivi des loyers et la génération de documents dans un espace de travail auto-hébergé unique, éliminant ainsi les frais par unité et les compromis de partage de données des SaaS de gestion immobilière commerciale.
L'auto-hébergement de MicroRealEstate sur votre propre VPS maintient les informations sensibles des locataires, les contrats de location et l'historique des paiements sous votre contrôle total. L'architecture de microservices sépare clairement le portail du propriétaire, le portail du locataire, le générateur de documents et le service de messagerie, ce qui facilite la gestion des locations à n'importe quelle échelle sans coûts logiciels récurrents.
Caractéristiques principales de MicroRealEstate
Gestion des baux
Générez des baux de location à partir de modèles personnalisables et stockez chaque contrat, avenant et document lié à chaque location en un seul endroit.
Suivi des paiements de loyer
Enregistrez les paiements entrants et surveillez les soldes impayés pour chaque unité, avec génération automatisée d'avis et de reçus pour les locataires.
Portail locataire
Une interface dédiée aux locataires leur permet de consulter leur bail, de voir l'historique de leurs paiements et de télécharger leurs reçus sans contacter le propriétaire.
Documents personnalisés
Rédigez des avis, des lettres et des annonces à partir de modèles réutilisables afin que la communication avec les locataires reste cohérente et professionnelle.
Collaboration d'équipe
Invitez des collaborateurs à partager la charge de travail de gestion immobilière, rendant la plateforme adaptée aux propriétaires indépendants et aux entreprises immobilières.
Notifications par courriel
Connectez SMTP, Mailgun ou Gmail pour envoyer des reçus, des avis de masse et des invitations de locataires directement depuis l'application.
Pourquoi exécuter MicroRealEstate sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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