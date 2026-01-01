Déployez MicroBin en un clic.
Pastebin et partageur de fichiers léger auto-hébergé en Rust avec codes QR, textes expirants et raccourcisseur d'URL intégré.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MicroBin
MicroBin est un service de pastebin et de partage de fichiers petit, rapide et complet, écrit en Rust. Un seul binaire gère l'interface utilisateur web, les téléchargements de fichiers, le partage de pastes, la réduction d'URL et un panneau d'administration — pas de base de données externe, pas d'environnement d'exécution PHP, pas d'arbre de dépendances lourd. Le déploiement par défaut est intentionnellement minimal afin qu'il reste utilisable sur un petit VPS tout en couvrant les cas d'utilisation courants pour lesquels les gens auto-hébergent un pastebin.
L'auto-hébergement de MicroBin sur votre propre VPS permet de conserver les extraits partagés, les captures d'écran et les liens courts au sein de votre infrastructure, au lieu de services publics qui exploitent les modèles de trafic ou insèrent de la publicité. Les pastes peuvent être protégés par mot de passe, configurés pour être supprimés après lecture, chiffrés côté client ou épinglés indéfiniment, et chaque paste est livré avec un code QR et une URL courte pour un transfert mobile rapide.
Caractéristiques principales de MicroBin
Collages et envois de fichiers
Partagez des extraits de texte et téléchargez des fichiers de tout type avec des limites de taille, la coloration syntaxique automatique et des aperçus en ligne.
Raccourcisseur d'URL intégré
Transformez les liens longs en URL courtes et personnalisées, hébergées sur votre propre domaine, sans avoir à mettre en place un service de raccourcissement de liens séparé.
Messages expirants et autodestructeurs
Choisissez des fenêtres d'expiration par défaut, une sémantique d'autodestruction après lecture, ou épinglez des publications indéfiniment pour équilibrer la rétention et la confidentialité.
Chiffrement côté client
Le chiffrement côté client facultatif garantit que le serveur ne voit jamais le texte en clair pour les extraits sensibles partagés avec une phrase secrète.
Codes QR et UI d'administration
Chaque collage reçoit un code QR pour un transfert mobile, et un panneau d'administration vous permet de parcourir, modifier ou supprimer n'importe quel collage depuis un seul écran.
Un seul binaire Rust
Pas de base de données externe, pas de Redis, pas de travailleurs en arrière-plan — juste un petit processus Rust qui fonctionne confortablement sur les plus petits plans VPS.
Pourquoi exécuter MicroBin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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