MetaMCP est un proxy MCP (Model Context Protocol) open-source qui agrège plusieurs serveurs MCP en un point d'accès unique et unifié. Il vous permet de regrouper des serveurs en espaces de noms, d'appliquer des middlewares pour la limitation de débit et l'observabilité, et d'exposer des points d'accès avec authentification — le tout sans modifier vos clients MCP existants.

L'auto-hébergement de MetaMCP sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure d'outils d'IA. Connectez n'importe quel client MCP (Cursor, Claude Desktop ou agents personnalisés) à une passerelle gérée unique, gardez les secrets côté serveur, et faites évoluer votre écosystème d'outils sans reconfigurer chaque client lorsque les serveurs changent.