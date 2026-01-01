Déployez MetaMCP en un clic.
Agrégateur et passerelle MCP unifiés qui vous permettent de gérer, composer et exposer tous vos serveurs MCP via un point d'accès unique.
Sélectionnez un forfait VPS pour MetaMCP
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec MetaMCP
MetaMCP est un proxy MCP (Model Context Protocol) open-source qui agrège plusieurs serveurs MCP en un point d'accès unique et unifié. Il vous permet de regrouper des serveurs en espaces de noms, d'appliquer des middlewares pour la limitation de débit et l'observabilité, et d'exposer des points d'accès avec authentification — le tout sans modifier vos clients MCP existants.
L'auto-hébergement de MetaMCP sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure d'outils d'IA. Connectez n'importe quel client MCP (Cursor, Claude Desktop ou agents personnalisés) à une passerelle gérée unique, gardez les secrets côté serveur, et faites évoluer votre écosystème d'outils sans reconfigurer chaque client lorsque les serveurs changent.
Caractéristiques principales de MetaMCP
Agrégation de serveur MCP
Combinez n'importe quel nombre de serveurs STDIO ou HTTP MCP en un point d'accès unifié unique auquel vos clients peuvent se connecter.
Espaces de travail d'espaces de noms
Regroupez les serveurs MCP dans des espaces de noms isolés et basculez des ensembles d'outils entiers pour un point de terminaison en un seul clic.
Authentification par clé API
Sécurisez les points de terminaison avec l'authentification par jeton Bearer afin que seuls les clients et agents autorisés puissent accéder à vos outils.
Inspecteur MCP intégré
Inspectez et déboguez vos points de terminaison MetaMCP en interne avec des configurations de serveur enregistrées pour vérifier que tout fonctionne correctement.
Support Middleware
Appliquer un middleware enfichable pour la limitation de débit, l'observabilité et la sécurité sur l'ensemble du trafic MCP agrégé.
SSO et OAuth
La prise en charge des fournisseurs OpenID Connect permet l'authentification unique d'entreprise parallèlement à la gestion locale des sessions Better Auth.
Pourquoi exécuter MetaMCP sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
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