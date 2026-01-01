Déployez Mealie en un clic.
Gestionnaire de recettes auto-hébergé qui importe des recettes depuis n'importe quelle URL et les transforme en plans de repas hebdomadaires avec des listes de courses.
Sélectionnez un forfait VPS pour Mealie
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mealie
Mealie est un gestionnaire de recettes auto-hébergé qui importe des recettes de n'importe quel site web en un seul clic, en supprimant les publicités et le désordre pour stocker des recettes propres et consultables de manière permanente sur votre serveur. Il organise les recettes par étiquette et par cuisine, adapte automatiquement les portions et affiche les informations nutritionnelles — le tout dans un mode de cuisson adapté aux mobiles.
L'auto-hébergement de Mealie signifie que votre collection de recettes survit aux fermetures de sites web et aux changements de plateforme, que les membres du foyer peuvent tous accéder à la même bibliothèque, et que la planification hebdomadaire des repas génère des listes de courses consolidées sans frais d'abonnement.
Caractéristiques principales de Mealie
Importation en un clic
Collez n'importe quelle URL de recette et Mealie extrait automatiquement les ingrédients et les instructions, économisant des heures de copie manuelle.
Calendrier de planification des repas
Faites glisser les recettes sur un calendrier hebdomadaire et générez une liste de courses combinée pour tous les repas planifiés en un clic.
Mise à l'échelle des recettes
Ajustez les portions et toutes les quantités d'ingrédients se recalculent instantanément — aucun calcul manuel n'est nécessaire.
Partage familial
Le support multi-utilisateur permet à chaque membre de la famille de parcourir la même bibliothèque de recettes et de contribuer au plan de repas.
Stockage permanent
Les recettes stockées sur votre VPS restent accessibles même lorsque les sites web originaux changent, suppriment du contenu ou deviennent hors ligne.
Pourquoi exécuter Mealie sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur