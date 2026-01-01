Déployez Mattermost en un clic.
Plateforme de messagerie d'équipe open source avec une maîtrise totale des données et des contrôles de sécurité de niveau entreprise.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mattermost
Mattermost est une plateforme de collaboration d'équipe auto-hébergée qui offre des fonctionnalités de messagerie similaires à Slack, de partage de fichiers, d'appels vocaux et d'automatisation des flux de travail — sans céder le contrôle de vos données. Conçue pour les équipes techniques et soucieuses de la sécurité, elle prend en charge les canaux de discussion, plus de 800 intégrations, le SSO, le LDAP et l'archivage de conformité prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement de Mattermost sur votre propre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, conserve tous les messages et fichiers au sein de votre infrastructure, et satisfait aux exigences de souveraineté des données courantes dans les environnements gouvernementaux, financiers et de santé où les outils basés uniquement sur le cloud ne sont pas acceptables.
Caractéristiques principales de Mattermost
Messagerie conversationnelle
Conversations d'équipe organisées dans des canaux persistants avec recherche en texte intégral sur un historique de messages illimité.
Intégrations riches
Connectez-vous à plus de 800 outils, notamment GitHub, Jira, Zoom et Jenkins, grâce à des webhooks, des commandes slash et une place de marché de plugins.
Voix et Vidéo
Les appels audio et vidéo intégrés avec partage d'écran centralisent la collaboration, évitant ainsi de basculer vers des outils externes.
Sécurité d'entreprise
SSO, LDAP, les autorisations basées sur les rôles et l'exportation de conformité répondent aux exigences strictes en matière de sécurité et de réglementation.
Propriété complète des données
Tous les messages et fichiers résident sur votre VPS — aucun accès fournisseur, aucuns frais par utilisateur et aucun verrouillage de plateforme.
Pourquoi exécuter Mattermost sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
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