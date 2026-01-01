Déployez Matrix Synapse en un clic.
Serveur de chat décentralisé et chiffré de bout en bout pour une communication sécurisée en temps réel avec prise en charge complète de la fédération.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Matrix Synapse
Matrix Synapse est le homeserver de référence pour le protocole de communication ouvert Matrix, permettant la messagerie en temps réel, les appels vocaux et vidéo, le partage de fichiers et le chiffrement de bout en bout sur un réseau fédéré de serveurs. Approuvé par les gouvernements, les universités et les entreprises du monde entier, Synapse permet à vos utilisateurs de communiquer en toute sécurité tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.
La fédération permet à votre serveur de se connecter de manière transparente à d'autres serveurs Matrix, afin que vos utilisateurs puissent joindre n'importe qui sur le réseau Matrix mondial. Grâce à des passerelles vers Slack, Discord, IRC et Telegram, Synapse s'intègre aux flux de travail de communication existants sans forcer tout le monde sur une seule plateforme.
Caractéristiques principales de Matrix Synapse
Chiffrement de bout en bout
Tous les messages privés et les discussions de groupe sont chiffrés par défaut, garantissant que les données restent privées même pour les administrateurs de serveur.
Prise en charge de la fédération
Communiquez avec les utilisateurs sur n'importe quel serveur Matrix partout dans le monde grâce à une fédération inter-serveurs transparente.
Ponts de plateforme
Connectez-vous à Slack, Discord, IRC, Telegram et d'autres plateformes via des ponts de protocole.
Chambres et espaces
Organiser les conversations avec des salons, des espaces, des fils de discussion, des réactions et la modification des messages pour une communication structurée.
Appels vocaux et vidéo
Passez des appels vocaux et vidéo VoIP directement au sein des clients Matrix sans services externes.
Intégration SSO
Authentifier les utilisateurs via les fournisseurs OIDC, SAML et CAS pour l'authentification unique d'entreprise.
Pourquoi exécuter Matrix Synapse sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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