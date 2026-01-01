Jusqu'à 69% de réduction sur Matrix Conduit

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Serveur domestique Matrix léger basé sur Rust pour un chat sécurisé et fédéré avec une consommation minimale de ressources.

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KVM 1
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62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Matrix Conduit

Matrix Conduit est un homeserver Matrix simple, rapide et fiable, écrit en Rust. Conçu comme une alternative légère à Synapse, il est livré sous forme d'un unique binaire avec une base de données RocksDB intégrée, éliminant le besoin de PostgreSQL ou d'autres services externes et réduisant considérablement l'empreinte des ressources nécessaires pour faire fonctionner votre propre serveur de discussion.

L'auto-hébergement de Conduit sur un VPS vous donne la pleine propriété de l'historique des messages, des médias et des clés de chiffrement tout en restant fédéré avec le réseau Matrix mondial. Le chiffrement de bout en bout est activé par défaut, et tout client Matrix standard comme Element, FluffyChat ou Cinny se connecte immédiatement, de sorte que votre communauté continue d'utiliser les outils qu'elle connaît déjà.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Matrix Conduit

Empreinte légère

Un binaire Rust unique avec un stockage RocksDB embarqué s'exécute confortablement sur de petits forfaits VPS, là où Synapse peinerait.

Chiffrement de bout en bout

Les salons privés et les messages directs sont chiffrés par défaut afin que le contenu des messages reste illisible pour quiconque, à l'exception de leurs destinataires.

Fédération Matrix

Connectez-vous avec les utilisateurs sur n'importe quel autre homeserver Matrix dans le monde entier via le protocole Matrix ouvert et le réseau de fédération.

Aucune base de données externe

Stocke toutes les données dans une instance RocksDB intégrée, éliminant la complexité de la configuration, de l'optimisation et de la sauvegarde de PostgreSQL.

Clients standard pris en charge

Fonctionne avec Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, et tout autre client qui utilise l'API client-serveur Matrix.

Contrôle du jeton d'enregistrement

Conditionnez la création de nouveaux comptes à un jeton secret partagé afin que seules les personnes que vous invitez puissent s'inscrire sur votre serveur.

Pourquoi exécuter Matrix Conduit sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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