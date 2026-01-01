Déployez Mastodon en un clic.
Plateforme de microblogage auto-hébergée et fédérée qui se connecte à un réseau mondial de serveurs détenus indépendamment.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mastodon
Mastodon est le principal réseau social fédéré open-source — le plus grand projet du fediverse ActivityPub, avec des milliers d'instances gérées indépendamment et des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier. Il a l'apparence et la convivialité d'une plateforme de microblogging familière, mais chaque serveur est détenu, modéré et exploité par une personne différente, et les utilisateurs de n'importe quel serveur peuvent suivre et converser avec les utilisateurs de n'importe quel autre serveur.
Exécuter votre propre instance Mastodon sur un VPS vous offre un foyer permanent dans le fediverse — un foyer que vous contrôlez entièrement. Vous définissez les règles, choisissez qui peut s'inscrire, décidez qui fédère avec qui, et possédez les données, sans publicité, sans fil d'actualité algorithmique, et sans plateforme tierce qui pourrait modifier les conditions demain.
Caractéristiques principales de Mastodon
Fédération ActivityPub
Prend en charge la norme W3C ActivityPub, afin que votre instance interopère avec tous les autres serveurs Mastodon, Pleroma, Misskey, et le fediverse au sens large.
Chronologie
Les publications apparaissent dans l'ordre où elles ont été envoyées — pas de classement algorithmique, pas de publicités recommandées, pas de fil d'actualité réorganisé en quête d'engagement.
Modération au niveau serveur
Les règles de communauté définies par le propriétaire, les avertissements de contenu et les blocages au niveau de l'instance vous permettent de cultiver une communauté avec le ton que vous souhaitez.
Éditeur de publication enrichie
Jusqu'à 500 caractères par publication (configurable), sondages, pièces jointes multimédias, avertissements de contenu, texte alternatif et visibilité personnalisable par publication.
API ouverte et clients
Des API REST et de streaming matures alimentent un vaste écosystème de clients mobiles et de bureau, y compris les applications officielles Mastodon pour iOS et Android.
Pourquoi exécuter Mastodon sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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