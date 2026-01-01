Déployez Marimo en un clic.
Notebook Python réactif avec réexécution automatique des cellules, prise en charge SQL et un format de fichier pure-Python compatible avec Git.
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Ce que vous pouvez construire avec Marimo
Marimo est un carnet Python de nouvelle génération qui élimine les problèmes d'état caché des carnets Jupyter traditionnels. Il suit automatiquement les dépendances entre les cellules et réexécute de manière réactive les cellules en aval lorsque les valeurs changent, afin que votre carnet reflète toujours l'état actuel des données. Les carnets sont stockés sous forme de fichiers .py simples — entièrement contrôlables par version, révisables dans les requêtes de tirage (pull requests), et exécutables comme des scripts Python standard ou déployés comme des applications web autonomes.
L'auto-hébergement de Marimo sur votre VPS offre à votre équipe un environnement de carnet persistant et toujours actif, accessible depuis n'importe quel navigateur, avec un support SQL préinstallé pour interroger les bases de données sur le même serveur, et une authentification basée sur des jetons pour maintenir la confidentialité de l'analyse.
Caractéristiques principales de Marimo
Exécution réactive
Les cellules se réexécutent automatiquement lorsque leurs dépendances changent, éliminant les bogues d'état obsolète qui rendent les carnets de notes traditionnels peu fiables.
Format compatible avec Git
Les notebooks sont stockés sous forme de fichiers Python purs, ce qui les rend comparables, révisables dans les PR et exécutables en ligne de commande.
Support SQL intégré
Interrogez les bases de données et les dataframes avec SQL directement dans les notebooks sans bibliothèques supplémentaires ni configuration.
Éléments d'interface utilisateur interactifs
Ajoutez des curseurs, des listes déroulantes, des tableaux et d'autres widgets interactifs pour transformer les carnets d'analyse en applications web partageables.
Éditeur moderne
L'autocomplétion, la mise en forme, la mise en évidence des erreurs et un visualiseur de dataframe accélèrent l'écriture et le débogage de Python.
Pourquoi exécuter Marimo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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