Maputnik est l'éditeur visuel open-source standard pour la spécification de style MapLibre GL, utilisé pour concevoir des fonds de carte de tuiles vectorielles pour les applications web et mobiles. Au lieu d'éditer manuellement du JSON, vous composez des couches, des propriétés de peinture, des expressions et des filtres via un éditeur WYSIWYG en direct synchronisé avec un aperçu réel de MapLibre GL.

L'auto-hébergement de Maputnik sur votre propre VPS permet de conserver les fichiers de style propriétaires, les URL de serveurs de tuiles et les clés API au sein de votre infrastructure, plutôt que de dépendre de la démo publique sur maplibre.org. Le déploiement est livré sous la forme d'une interface front-end statique unique servie par le binaire officiel de Maputnik, de sorte que le travail de conception s'exécute entièrement côté navigateur sans nécessiter de dépendances de service de carte externes.