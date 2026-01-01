MantisBT (Mantis Bug Tracker) est un traqueur de problèmes open-source de longue date écrit en PHP, utilisé par les équipes logicielles pour enregistrer les bogues, gérer les demandes de fonctionnalités et coordonner le travail sur plusieurs projets. Conçu autour de flux de travail personnalisables, de permissions granulaires par projet et de notifications par e-mail, il se concentre sur la discipline de la gestion des problèmes sans l'encombrement des suites complètes de gestion de projet.

L'auto-hébergement de MantisBT maintient les défauts signalés, les pièces jointes et les discussions internes sur une infrastructure que vous contrôlez — essentiel pour les organisations dont les rapports de bogues contiennent des étapes de reproduction, des données client ou du code propriétaire. Ce déploiement est livré avec MariaDB pour un historique des problèmes durable et supprime les coûts de licence par utilisateur facturés par de nombreux traqueurs de problèmes commerciaux.