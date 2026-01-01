Déployez MantisBT en un clic.
Traqueur de bugs open-source pour les équipes logicielles permettant d'enregistrer les défauts, de gérer les demandes de fonctionnalités et de coordonner les flux de travail des projets.
Sélectionnez un forfait VPS pour MantisBT
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) est un traqueur de problèmes open-source de longue date écrit en PHP, utilisé par les équipes logicielles pour enregistrer les bogues, gérer les demandes de fonctionnalités et coordonner le travail sur plusieurs projets. Conçu autour de flux de travail personnalisables, de permissions granulaires par projet et de notifications par e-mail, il se concentre sur la discipline de la gestion des problèmes sans l'encombrement des suites complètes de gestion de projet.
L'auto-hébergement de MantisBT maintient les défauts signalés, les pièces jointes et les discussions internes sur une infrastructure que vous contrôlez — essentiel pour les organisations dont les rapports de bogues contiennent des étapes de reproduction, des données client ou du code propriétaire. Ce déploiement est livré avec MariaDB pour un historique des problèmes durable et supprime les coûts de licence par utilisateur facturés par de nombreux traqueurs de problèmes commerciaux.
Caractéristiques principales de MantisBT
Flux de travail personnalisables
Définissez les transitions de statut, les états de résolution et les règles d'accès par projet afin que le suivi reflète la manière dont chaque équipe fait réellement progresser le travail, du signalement à la résolution.
Permissions granulaires
Le contrôle d'accès basé sur les rôles au niveau du projet, de la catégorie et du champ permet de rendre les problèmes sensibles visibles uniquement aux personnes qui doivent les voir.
Notifications par courriel
Les règles de messagerie configurables informent les rapporteurs, les gestionnaires et les observateurs à mesure que les problèmes changent d'état, garantissant qu'aucun défaut ou demande de fonctionnalité ne passe inaperçu.
Champs et filtres personnalisés
Ajoutez des champs personnalisés arbitraires aux problèmes et enregistrez des filtres complexes sous forme de vues nommées pour trier des milliers de rapports sans perdre le contexte.
Architecture de plugin
Un vaste écosystème de plugins étend MantisBT avec l'intégration du contrôle de version, des méthodes d'authentification supplémentaires et des modules complémentaires de reporting.
APIs REST et SOAP
Les interfaces REST et SOAP vous permettent de scripter la création de problèmes, d'automatiser le triage et d'intégrer le traqueur avec des pipelines CI ou des outils externes.
Pourquoi exécuter MantisBT sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.