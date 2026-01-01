Déployez ManageIQ en un clic.
Plateforme de gestion de cloud hybride open source pour les machines virtuelles, les conteneurs, les réseaux et le stockage.
Sélectionnez un forfait VPS pour ManageIQ
Ce que vous pouvez construire avec ManageIQ
ManageIQ est une plateforme open source de gestion et d'orchestration de cloud — le projet en amont de Red Hat CloudForms — qui unifie les opérations sur les machines virtuelles, les conteneurs, les clouds publics et les réseaux sous une seule console. Il découvre l'infrastructure à travers VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, et plus encore, puis superpose la politique, l'automatisation et la refacturation.
L'auto-hébergement de ManageIQ conserve vos données d'inventaire, vos flux de travail d'automatisation et vos définitions de politiques sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par nœud. Le conteneur tout-en-un regroupe l'appliance, la base de données PostgreSQL et memcached afin que vous puissiez évaluer la plateforme complète à partir d'un seul déploiement.
Caractéristiques principales de ManageIQ
Inventaire du cloud hybride
Découvrez et suivez les VMs, les conteneurs, les réseaux et le stockage sur VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure et Google Cloud à partir d'une seule console.
Politique et conformité
Définir des politiques qui détectent automatiquement les dérives, appliquent le balisage et corrigent les charges de travail non conformes sur chaque fournisseur géré.
Moteur d'automatisation
Exécuter l'automatisation Ruby basée sur les événements, les playbooks Ansible et les workflows d'approbation pour provisionner, retirer et reconfigurer les ressources à grande échelle.
Catalogue libre-service
Publiez des catalogues de services avec des quotas et des approbations afin que les équipes puissent demander des VM, des conteneurs ou des piles sans créer de tickets.
Rétrofacturation et comptage
Répartissez les coûts d'infrastructure entre les locataires, les projets ou les départements grâce à des plans tarifaires basés sur l'utilisation du CPU, de la mémoire, du stockage et du réseau.
REST API et CLI
Pilotez chaque action de console à partir d'une API REST versionnée ou de la ligne de commande miqcli pour des flux de travail d'infrastructure de style GitOps.
Pourquoi exécuter ManageIQ sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.