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Plateforme de gestion de cloud hybride open source pour les machines virtuelles, les conteneurs, les réseaux et le stockage.

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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ManageIQ

ManageIQ est une plateforme open source de gestion et d'orchestration de cloud — le projet en amont de Red Hat CloudForms — qui unifie les opérations sur les machines virtuelles, les conteneurs, les clouds publics et les réseaux sous une seule console. Il découvre l'infrastructure à travers VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, et plus encore, puis superpose la politique, l'automatisation et la refacturation.

L'auto-hébergement de ManageIQ conserve vos données d'inventaire, vos flux de travail d'automatisation et vos définitions de politiques sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par nœud. Le conteneur tout-en-un regroupe l'appliance, la base de données PostgreSQL et memcached afin que vous puissiez évaluer la plateforme complète à partir d'un seul déploiement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ManageIQ

Inventaire du cloud hybride

Découvrez et suivez les VMs, les conteneurs, les réseaux et le stockage sur VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure et Google Cloud à partir d'une seule console.

Politique et conformité

Définir des politiques qui détectent automatiquement les dérives, appliquent le balisage et corrigent les charges de travail non conformes sur chaque fournisseur géré.

Moteur d'automatisation

Exécuter l'automatisation Ruby basée sur les événements, les playbooks Ansible et les workflows d'approbation pour provisionner, retirer et reconfigurer les ressources à grande échelle.

Catalogue libre-service

Publiez des catalogues de services avec des quotas et des approbations afin que les équipes puissent demander des VM, des conteneurs ou des piles sans créer de tickets.

Rétrofacturation et comptage

Répartissez les coûts d'infrastructure entre les locataires, les projets ou les départements grâce à des plans tarifaires basés sur l'utilisation du CPU, de la mémoire, du stockage et du réseau.

REST API et CLI

Pilotez chaque action de console à partir d'une API REST versionnée ou de la ligne de commande miqcli pour des flux de travail d'infrastructure de style GitOps.

Pourquoi exécuter ManageIQ sur Hostinger

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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