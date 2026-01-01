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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Maintenant

Maintenant est un outil de surveillance unifié open-source qui remplace plusieurs outils auto-hébergés à la fois. Déployez un seul conteneur et il découvre automatiquement chaque charge de travail sur votre hôte, suivant l'état des conteneurs, l'utilisation des ressources, les points de terminaison HTTP et TCP, les certificats TLS, les mises à jour d'images et les risques de sécurité réseau à partir d'un tableau de bord alimenté par Go.

Conçu pour les auto-hébergeurs et les petites équipes, Maintenant est livré sous forme d'un seul binaire soutenu par SQLite, sans base de données externe ni expéditeur de journaux requis. Il est délibérément livré sans authentification intégrée et est destiné à être placé derrière votre proxy inverse existant, afin que vous conserviez une seule couche d'identité sur l'ensemble de votre pile tout en possédant chaque métrique, ligne de journal et alerte sans tarification par hôte ou par métrique.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Maintenant

Découverte automatique de conteneurs

Détecte chaque conteneur Docker et charge de travail Kubernetes dès son démarrage, avec les changements d'état, les boucles de redémarrage et le streaming des journaux inclus.

Vérifications des points de terminaison et des battements de cœur

Définit des moniteurs de battement de cœur HTTP, TCP et cron via des étiquettes Docker avec des seuils de défaillance et de récupération configurables.

Suivi des certificats TLS

Importe automatiquement les certificats à partir des points de terminaison HTTPS surveillés et alerte 30, 14, 7, 3 et 1 jour avant leur expiration.

Métriques de ressources

Affiche en temps réel l'utilisation du CPU, de la mémoire, du réseau et les E/S disque par conteneur, avec des alertes de seuil temporisées pour réduire le bruit.

Mettre à jour les renseignements

Analyse les registres OCI pour comparer les digests d'images afin que vous sachiez exactement quelles charges de travail ont des versions plus récentes en attente.

Page de statut publique

Agrège la gravité des moniteurs en une page d'état en temps réel, alimentée par des événements envoyés par le serveur, pour les clients et les collaborateurs.

Pourquoi exécuter Maintenant sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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