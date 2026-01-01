Déployez Maintenant en un clic.
Supervision Docker et Kubernetes sans configuration, avec l'état des conteneurs, les contrôles des points de terminaison, les certificats et une page d'état publique.
Sélectionnez un forfait VPS pour Maintenant
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Maintenant
Maintenant est un outil de surveillance unifié open-source qui remplace plusieurs outils auto-hébergés à la fois. Déployez un seul conteneur et il découvre automatiquement chaque charge de travail sur votre hôte, suivant l'état des conteneurs, l'utilisation des ressources, les points de terminaison HTTP et TCP, les certificats TLS, les mises à jour d'images et les risques de sécurité réseau à partir d'un tableau de bord alimenté par Go.
Conçu pour les auto-hébergeurs et les petites équipes, Maintenant est livré sous forme d'un seul binaire soutenu par SQLite, sans base de données externe ni expéditeur de journaux requis. Il est délibérément livré sans authentification intégrée et est destiné à être placé derrière votre proxy inverse existant, afin que vous conserviez une seule couche d'identité sur l'ensemble de votre pile tout en possédant chaque métrique, ligne de journal et alerte sans tarification par hôte ou par métrique.
Caractéristiques principales de Maintenant
Découverte automatique de conteneurs
Détecte chaque conteneur Docker et charge de travail Kubernetes dès son démarrage, avec les changements d'état, les boucles de redémarrage et le streaming des journaux inclus.
Vérifications des points de terminaison et des battements de cœur
Définit des moniteurs de battement de cœur HTTP, TCP et cron via des étiquettes Docker avec des seuils de défaillance et de récupération configurables.
Suivi des certificats TLS
Importe automatiquement les certificats à partir des points de terminaison HTTPS surveillés et alerte 30, 14, 7, 3 et 1 jour avant leur expiration.
Métriques de ressources
Affiche en temps réel l'utilisation du CPU, de la mémoire, du réseau et les E/S disque par conteneur, avec des alertes de seuil temporisées pour réduire le bruit.
Mettre à jour les renseignements
Analyse les registres OCI pour comparer les digests d'images afin que vous sachiez exactement quelles charges de travail ont des versions plus récentes en attente.
Page de statut publique
Agrège la gravité des moniteurs en une page d'état en temps réel, alimentée par des événements envoyés par le serveur, pour les clients et les collaborateurs.
Pourquoi exécuter Maintenant sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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