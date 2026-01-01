Déployez Mailtrain en un clic.
Plateforme de newsletter auto-hébergée pour créer, planifier et envoyer des campagnes d'e-mails en masse à des listes d'abonnés.
Sélectionnez un forfait VPS pour Mailtrain
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mailtrain
Mailtrain est une application de newsletter open-source et auto-hébergée, construite sur Node.js avec un support pour les campagnes d'e-mailing à grande échelle. Elle offre une gestion complète des listes d'abonnés, la segmentation, des modèles d'e-mails basés sur MJML, des tests A/B, l'automatisation des campagnes et des analyses détaillées — le tout fonctionnant sur une infrastructure que vous contrôlez.
Contrairement aux plateformes d'e-mailing SaaS qui facturent par abonné ou par envoi, Mailtrain vous offre une capacité d'envoi illimitée via votre propre fournisseur SMTP. Vos données d'abonnés, l'historique des campagnes et les analyses d'engagement restent sur votre propre VPS, sans frais par e-mail et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MariaDB, Redis et MongoDB pour un fonctionnement complet et prêt à l'emploi.
Caractéristiques principales de Mailtrain
Gestion de la liste d'abonnés
Créez et gérez plusieurs listes d'abonnés avec des champs personnalisés, la segmentation et le nettoyage automatisé des listes pour maintenir votre audience organisée.
Automatisation des campagnes
Créez des séquences d'e-mails déclenchées et des campagnes basées sur RSS qui s'envoient automatiquement en fonction des actions des abonnés ou à intervalles réguliers.
Templates d'emails MJML
Concevez des modèles d'e-mails responsives en utilisant le framework MJML directement dans le navigateur avec un éditeur visuel intégré pour des mises en page au pixel près.
Tests A/B
Effectuez des tests A/B sur les lignes d'objet et le contenu pour optimiser les taux d'ouverture et les taux de clics avant d'envoyer à votre liste complète.
Statistiques de campagne
Suivez les ouvertures, les clics, les désabonnements et les rebonds par campagne avec des rapports détaillés pour mesurer et améliorer les performances des e-mails au fil du temps.
Accès multi-utilisateur
Accorder aux membres de l'équipe un accès basé sur les rôles avec des autorisations granulaires et des espaces de noms hiérarchiques pour la gestion des campagnes à travers les départements ou les clients.
Pourquoi exécuter Mailtrain sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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