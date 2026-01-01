Mailtrain est une application de newsletter open-source et auto-hébergée, construite sur Node.js avec un support pour les campagnes d'e-mailing à grande échelle. Elle offre une gestion complète des listes d'abonnés, la segmentation, des modèles d'e-mails basés sur MJML, des tests A/B, l'automatisation des campagnes et des analyses détaillées — le tout fonctionnant sur une infrastructure que vous contrôlez.

Contrairement aux plateformes d'e-mailing SaaS qui facturent par abonné ou par envoi, Mailtrain vous offre une capacité d'envoi illimitée via votre propre fournisseur SMTP. Vos données d'abonnés, l'historique des campagnes et les analyses d'engagement restent sur votre propre VPS, sans frais par e-mail et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MariaDB, Redis et MongoDB pour un fonctionnement complet et prêt à l'emploi.