Déployez Mail-Archiver en un clic.
Plateforme d'archivage d'e-mails auto-hébergée qui se connecte à n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 et conserve chaque message localement.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mail-Archiver
Mail-Archiver est une plateforme open-source d'archivage et de recherche d'e-mails, basée sur ASP.NET Core et PostgreSQL. Elle se connecte aux comptes IMAP et Microsoft 365 via l'API Graph, synchronisant automatiquement les e-mails selon un calendrier configurable afin que vous disposiez toujours d'une copie locale et consultable de chaque message et pièce jointe.
L'auto-hébergement de votre archive d'e-mails vous donne un contrôle total sur la conformité, les pistes d'audit et le stockage à long terme — pas d'accès cloud tiers, pas de frais par boîte aux lettres, et aucune dépendance vis-à-vis de la politique de rétention de votre fournisseur d'e-mails. Les e-mails peuvent être exportés sous forme d'archives .mbox ou .eml, restaurés dans n'importe quelle boîte aux lettres, ou recherchés en quelques secondes à travers des années d'historique.
Caractéristiques principales de Mail-Archiver
Synchronisation IMAP et M365
Archive automatiquement les e-mails de n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 selon un calendrier configurable, maintenant votre copie locale toujours à jour.
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément dans tous les e-mails et pièces jointes archivés, avec des filtres par expéditeur, plage de dates et boîte aux lettres.
Exportation et restauration
Exportez des boîtes aux lettres entières au format .mbox ou des fichiers .eml compressés, ou restaurez des e-mails sélectionnés vers n'importe quelle boîte aux lettres de destination.
Accès multi-utilisateur
Gérez plusieurs utilisateurs avec les rôles Administrateur, Auto-gestionnaire et Standard, chacun avec des autorisations par compte et un journal d'accès complet.
Politiques de rétention
Supprimer automatiquement les e-mails du serveur de messagerie source après un nombre de jours défini, tout en conservant l'archive locale intacte.
Importation MBox et EML
Importez des archives .mbox ou .eml existantes jusqu'à 10 GB pour migrer depuis d'autres clients de messagerie ou outils d'archivage.
Pourquoi exécuter Mail-Archiver sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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