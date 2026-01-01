Mail-Archiver est une plateforme open-source d'archivage et de recherche d'e-mails, basée sur ASP.NET Core et PostgreSQL. Elle se connecte aux comptes IMAP et Microsoft 365 via l'API Graph, synchronisant automatiquement les e-mails selon un calendrier configurable afin que vous disposiez toujours d'une copie locale et consultable de chaque message et pièce jointe.

L'auto-hébergement de votre archive d'e-mails vous donne un contrôle total sur la conformité, les pistes d'audit et le stockage à long terme — pas d'accès cloud tiers, pas de frais par boîte aux lettres, et aucune dépendance vis-à-vis de la politique de rétention de votre fournisseur d'e-mails. Les e-mails peuvent être exportés sous forme d'archives .mbox ou .eml, restaurés dans n'importe quelle boîte aux lettres, ou recherchés en quelques secondes à travers des années d'historique.